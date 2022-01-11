「條紋上衣」百搭不敗！新手隨便穿就有日系清新風

文／Dappei

每個人在學習穿搭的路上一定都是從基礎單品開始接觸，像是經典款的素 T、衣櫃必備的牛仔褲、人手一雙的小白鞋等，以這些單品建立起最初的輪廓。除了上述所提到的單品外，今回 Dappei 要介紹一款同樣是穿搭的經典配備，那就是萬年不敗款「條紋上衣」，透過簡單的設計就能穿出日系清新感，趕緊跟著我們繼續看更多搭配吧！

# 細條紋

細條紋上衣是最常見的款式，每個人的衣櫃肯定也都有它的身影，除了簡約的外觀相當討喜，修飾身材的能力更是不在話下，透過細條紋的設計能夠看起來較為顯瘦，上下開展的排序更可拉高身形比例。由於條紋在視覺上較為顯眼，因此在搭配上建議與素色單品組合，避免整體過於混亂，像是大衣、各種類型的外套、吊帶褲等，利用簡單的搭配來彰顯條紋本身的魅力，或是挑選帶有濃厚設計感的上衣版型，藉著衣物本身的剪裁來呈現不同風格。

（ 圖片來源：1 2 3 4 5 ）

# 粗條紋

粗條紋給人的感覺更為休閒，在顏色運用上也明顯看出鮮豔不少，整體氛圍充滿活力感。至於修飾身材的能力相比細條紋遜色許多，因此穿著粗條紋的設計更多方面的是個人風格的展現，透過簡單大方的設計給人最直接的熱情活力。搭配方面可選擇色彩豐富的款式，利用顏色本身的亮點作為穿搭的特色，或是選用多種顏色拼接而成的單品，展現街頭流行的風格，至於搭配的配件一樣以素面為主，將穿搭的重點擺在條紋上衣。

（ 圖片來源：1 右上 右下 ）

# 直條紋

介紹完橫條紋接著來聊聊直條紋，相信大家在逛古著店的時候都有發現，架上常常充滿著各式各樣的直紋襯衫，在韓系穿搭裡頭也經常看到藍白或者黑白相間的直紋襯衫。由此可見「直條紋」的設計大量的被運用在襯衫上，而在風格的呈現上也比較多元，像是復古的古著系列，或是都會街頭感的韓系搭配都能一一展現。在搭配上直紋襯衫更常被拿來做為配件使用，像在內搭做層次的就是相當常見的做法，或是當成外套來增加穿搭的豐富度也是不錯的選擇！

（ 圖片來源：1 2 ）

Dappei 結語

條紋的單品在穿搭方面的運用相當廣泛，除了今天介紹的上衣以外，在褲子、包包配件上也都有許多好看好搭的設計，如果喜歡條紋的搭黨都可以好好的深入研究！

史前時代就有的經典「條紋」粗細、橫豎各不同，這樣搭永遠不 NG！



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文字編輯：Iven

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