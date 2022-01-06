舒淇燦笑示範女神過年穿搭　露肩裝絕配紅色珠寶盒包

▲寶格麗品牌代言人舒淇演繹農曆新年特別款洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，84,100元。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

各大精品品牌近期密集推出農曆新年限定商品，商品線包括珠寶、腕錶與配件系列的寶格麗（BVLGARI）全方位出擊，讓時尚迷能戴上最喜氣的新品慶祝新年，由品牌代言人舒淇與大使文淇親自上陣示範穿搭，只見一臉燦笑的舒淇穿上白色露肩洋裝，戴上Serpenti珠寶再拎Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，盡顯女神氣勢。

▲寶格麗品牌大使文淇佩戴農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊，125,600元。



▲寶格麗農曆新年特別款LVCEA 腕錶，292,700元。

舒淇拎的寶格麗農曆新年限定Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，暗藏驚喜，底部的夾層繪有小老虎圖騰，可與多款老虎圖騰的絲巾與雪莉巾配成套，歡慶虎年來臨；她同時佩戴新年特別款的Serpenti Vipe玫瑰金項鍊，蛇首與蛇尾共鑲嵌7顆圓形切割紅寶石，與粉紅珍珠母貝面盤搭紅色錶帶的LVCEA系列精鋼鑽錶，都顯得喜氣洋洋。

▲寶格麗紅寶石色老虎圖案MAXI LOGO混紡羊毛絲巾（左）14,700元，珊瑚紅玉髓色老虎圖案上等斜紋雪莉巾5,000元。



卡地亞（Cartier）也發表多款紅色配件迎接農曆新年，主打經典紅色的Diabolo de Cartier系列，當中真絲絲巾裝飾品牌經典紅盒、印記、端著鑽石的卡地亞門侍Cartier Boy、美洲豹、自由鳥等圖案，只要繫上此款絲巾，簡約穿搭立刻洋溢。

▲繫上卡地亞Diabolo de Cartier系列真絲絲巾，非常亮眼。（圖／卡地亞提供）

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