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《單身即地獄》安藝媛斬男只靠它！4種減齡腮紅提升妝感精緻度

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編輯／Beverly

熱播韓綜《單身即地獄》中的女成員安藝媛，以傲人身材曲線、陽光開朗性格圈粉無數，身為皮拉提斯教練的她，靠著大量運動養出活力氣色，再搭配減齡腮紅妝，斬殺大票男粉的心，只要學會4種減齡腮紅妝，你也可以和安藝媛一樣精緻美麗。

＃微醺腮紅

微醺腮紅是日系少女的最愛，將腮紅從眼角下方慢慢暈染至眼下，呈現自然的三角形，眼下周圍紅潤的妝感，會帶來一種保護慾，並製造喝完酒微醺的感覺，但切記不要失手畫太用力，免得讓別人以為你剛大哭完。

▲《單身即地獄》安藝媛腮紅。（圖／翻攝自IG@yeah.w__）

▲安藝媛微醺腮紅妝斬男無數。（圖／翻攝自IG@yeah.w__，下同）

＃顴骨腮紅

屬於最常見的腮紅畫法，先找出顴骨位置，再豎著畫出一條腮紅，將腮紅打在顴骨位置可以達到修容、瘦臉的效果，因此又稱為修容腮紅，不論日常通勤妝、歐美濃妝、日韓淡妝、少女妝都適合。

▲《單身即地獄》安藝媛腮紅。（圖／翻攝自IG@yeah.w__）

▲顴骨腮紅為最常見的日常妝容。

＃八字腮紅

想要畫出楚楚可憐的無辜感妝容，就必須學會八字腮紅。從眼下位置，向下向外畫出八字型，倒三角形的腮紅會讓妝感顯得無辜，此外，由內往外的腮紅非常適合顴骨高的女生使用，可以平衡顴骨俐落的骨感。

▲《單身即地獄》安藝媛腮紅。（圖／翻攝自IG@yeah.w__）

▲楚楚可憐的八字腮紅技巧必須學起來。

＃曬傷腮紅

完全無需動腦，只要將腮紅從臉頰一路畫到鼻頭或鼻樑即可，不只能縮短中庭、增加元氣，使氣色紅潤有精神，鼻子上微紅的妝感還會大幅提升少女感，若是配雀斑妝也非常適合。

▲《單身即地獄》安藝媛腮紅。（圖／翻攝自IG@yeah.w__）

▲曬傷腮紅即使只是輕輕一畫，都能提振氣色。

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關鍵字：

單身即地獄, 安藝媛, 腮紅, 腮紅妝

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