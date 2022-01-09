冬天來試試「熱飲穿搭術」！芋頭鮮奶、可可色上身太可愛 

文／Dappei

天氣越來越冷，愛喝冰飲的搭黨大概都受不了寒冷的氣溫而改成熱飲了吧。本篇要推薦秋冬「熱飲穿搭」，從日常飲品配色來尋找穿搭靈感，OOTD 想穿成溫柔熱奶茶、俏皮芋頭鮮奶、知性熱可可 ⋯⋯ 都可以！包準溫暖又超時髦，讓穿搭成為一件有趣的事。

# 熱奶茶

相信奶茶肯定是許多人早餐必點飲品，秋冬更是需要一倍熱奶茶來溫暖寒冷的早晨。此次推薦淺色系的熱奶茶穿搭，人手一件的白襯衫搭配背心是最常見的層次穿搭，可以嘗試不同版型、剪裁設計的針織背心去做搭配，圖中選用淺奶茶色的高領厚款針織背心，不僅能保暖還可以修飾臉型，下身搭配西裝褲絕對是最溫暖又時髦的 Smart Casual 穿搭。

▲熱奶茶色最溫暖又時髦。（圖／IG@frombeginning_）



# 芋頭鮮奶

好吃的芋頭盛產季節落在秋冬時分，寒冷的天氣一定要來一杯熱呼呼的正港芋頭鮮奶吧！說到芋頭不得不配上紫色系，圖中選用 2022 Pantone 代表色「長春花藍」作為穿搭重點色，上身搭配禦寒性極佳的絨毛外套，推薦短版的絨毛外套款式，更能將腿型拉長並製造好比例，配上代表鮮奶的白色褲裝來中和鮮豔的色系穿搭，喜歡喝芋頭鮮奶的搭黨絕對要嘗試這樣的質感組合。

▲芋頭鮮奶配白色是質感組合。（圖／IG@trendyapparel_official）

# 薑汁奶茶

薑汁系列的飲品在近年來廣受大眾喜愛，既能暖胃又能促進血液循環，薑汁奶茶的顏色接近奶茶色卻又偏黃棕色，要說必備保暖單品肯定非大衣莫屬，圖中著用長版的黃棕色大衣，試著不要把大衣當外套，可以將扣子全扣上製造裙裝效果，能夠大面積的遮肉並修飾身型線條，這樣的極簡穿搭看上去俐落又霸氣。

▲薑汁奶茶穿搭看上去俐落又霸氣。（圖／IG@wonlog）



# 黑芝麻糊

冷天絕對要來碗黑芝麻糊，好處及功效想必家中長輩從小就已經瘋狂灌輸了（搭編家裡的長輩真的歸剛欸講）。黑芝麻糊的代表色絕對是黑色系，圖中以黑色系為主並著用羽絨外套及長裙，為了不讓整身看起來黑漆漆的沒亮點，可以選擇淺色系的內搭上衣來區分穿搭色系。羽絨外套是一些人不敢輕易嘗試的外套款式，深怕穿起來會太像麵包，推薦選擇短版的羽絨外套來減少臃腫感，下身建議挑選合身並能凸顯線條的款式，像特殊剪裁的開衩長裙在走路時能小露性感，配上靴款更能讓腿型在視覺上顯瘦。

▲黑芝麻糊的代表色絕對是黑色系。（圖／IG@wonlog）

# 熱可可

秋冬熱飲絕對不能少了熱可可，巧克力熱可可代表色無庸置疑屬咖啡色系，咖啡色普遍給人較中性的印象，推薦各位又辣又甜的熱可可穿搭，想在冷颼颼的天氣耍辣就得要有件 One Piece 毛衣，圖中內搭燕麥色的及膝高領毛衣作為裙裝，配上辣妹必備長筒靴，並搭配咖啡色皮革絨毛外套，皮革質料能增添酷帥氣息，鞋履部分與外套顏色相呼應，一杯又暖又酷的熱可可穿搭立馬誕生。

▲巧克力熱可可代表色無庸置疑屬咖啡色系。（圖／IG@kimehwa）



Dappei 結語：

上述熱飲都是搭編私心推薦（笑），當穿搭缺乏靈感時可以從喜歡的飲品顏色下手，相信一定能蹦出許多新想法，將穿搭和生活小細節聯想在一起真的有趣又新鮮！

文字編輯：Jen

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