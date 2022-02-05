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「全白穿搭」其實不難駕馭！4種風格輕鬆變換，穿出時髦高級感

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲白色穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

白色是大家衣櫃裡不可少的顏色，被稱為「無色彩」的白色，具備百搭的超實用功能性質，因此許多人喜歡將白色當作襯色或是內搭色，另外，也因為全白造型容易讓人覺得有高級感，所以對許多人而言全白顯得有距離且難以駕馭；但今回 Dappei 要顛覆搭黨們對全白的想像，提供了四種「全白」穿搭風格，這次就讓白色當主角吧！

# 1 正式 LOOK

全白穿搭會給人一種正式的感覺，像是出席婚禮就常見這種穿搭；除了基本西裝外套外，也推薦連身褲、毛呢大衣等，可以將常見的西裝直筒褲換成寬廓設計的闊腿褲，相較起來更為優雅、時髦。若非出席重要場合，在日常生活中也可以混搭其他風格，像是加入街頭元素將高跟鞋換成球鞋，或是戴上老帽等，搖身一變就成了街上最潮達人。

▲白色穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

# 2 街頭 LOOK

就講求展現個人特色的街頭風格來說，被稱為無色彩的「黑、白、灰」是部分人愛用色系，其中的白色是屬於可低調也可高調的顏色，全白穿搭在展現街頭風格更是有一番玩味。仍以白色為主，選擇有其他顏色或文字圖樣點綴的單品，再搭配項鍊、墨鏡等配飾增添街頭元素，即便是全白也能超有個性！

▲白色穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3 4

# 3 休閒 LOOK

如果今天想走一個舒服、隨興的路線，不妨試試全白休閒穿搭，休閒風格關鍵在於選擇不浮誇但也不會過於居家的單品，以全白打造 one-tone 絕對是個懶人搭配的救星。怕全白會太刻意打扮的人也可以試試混搭低調色系，例如灰色、灰藍色等都是不錯的選擇。

▲白色穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3 4

# 4 氣質 LOOK

白色是和平、純潔的象徵，穿搭喜歡走氣質、質感路線的搭黨們，白色單品絕對不少幾件。推薦選擇和白色相似的「類白色」做搭配，例如米白色、象牙白等，衣物可以選擇較為保暖厚重的針織毛衣，氣質風格也相當適合穿去和另一伴約會，在冬天裡即便是全身白也能讓人怦然心動。

▲白色穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

Dappei 結語：

相信白色是許多人的首選色，對搭編而言也是，但由於白色百搭，很常被拿來當作襯色或是內搭，但其實偶爾以白色為主視覺也是很不錯的！

文字編輯 ：Rulu

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 白色

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