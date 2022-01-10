BVD純棉內衣打折了！就像第二層肌膚好舒適

文／C編

純棉內衣穿起來舒適又透氣，不管是春夏秋冬都很實穿，「Her森森」推出「品牌質感內衣推薦BVD」，全都是100%棉料的單品，甚至有些還是有機棉，穿起來不但實搭，重點是很舒服，柔軟又不會有悶感，絕對是秋冬必備。

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▲BVD純天然優質有機棉U領長袖輕薄款2件組，售價960元、特價699元，點我購買。



純天然優質有機棉U領長袖輕薄款2件組，售價960元、特價699元

精緻的車縫加上側身圓筒編織，減少摩擦不適感，彈性伸縮貼合領口，未使用化學合成物，環保自然、舒適健康，穿起來保暖又貼膚，修身剪裁平整舒適，耐用可水洗，不易變形，絕對是內衣最好的選擇。

100%純棉優質三角褲（6件組），售價1140元、特價729元

嚴選優質100%純棉材質，穿起來舒適柔軟，親膚的觸感讓人穿上就不想脫下來，就像是第二層肌膚一樣，耐洗不易變形，而且白色款基礎又百搭，讓人有潔淨的感覺。

厚棉100%純棉U領長袖衫（6入組），售價2280元、特價1299元

冬季需要洋蔥式的穿搭，才可以頂住冷冷的寒冬，這次推出的厚棉設計U領長袖衫相當溫暖，嚴格篩選的棉料，舒適又柔軟相當舒服，彈性伸縮的延展度超級好，耐洗不容易變形。

速乾厚暖棉圓領長袖衫，售價380元、特價188元

採用超細速乾聚酯纖維與棉交織的特殊織法，具有吸濕排汗與保暖的功能，可以維持體溫，活動流汗後，又能迅速恢復身體乾爽，細緻的棉質，保暖舒適，細緻平整，敏感肌穿上也不會覺得有癢感，非常親膚柔軟。

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防黴消臭細針寬口男襪6雙組，售價599元、特價499元

台灣製造的香港腳剋星，擁有強效抑菌防霉消臭纖維，可以避免細菌的生成，產生不好的味道，讓雙腳保持時刻乾爽舒適，全面對抗異味，同時可以避免黴菌滋生，而且黑色跟灰色款的單品，在西裝褲的搭配上非常好配又實穿。