貓奴荷包破洞啦！虎年美妝系列超可愛　4秒賣出一瓶、熱銷50年的經典是它

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

迎接虎年的到來，許多保養品牌都推出虎年的開運美妝品，不僅包裝上有可愛的老虎圖案，喜氣的紅色更是送人的首選禮盒，加上好用的內在，絕對是值得收藏的系列組合，買回家養出細緻完美的肌膚狀態。

雪花秀 潤燥養膚精華

雪花秀的潤燥養膚精華已經是很多人化妝台上不可缺少的單品，因為清爽好吸收，又可以幫助肌膚打開保養通道，讓後續保養超好吸收，因此受到很多人喜愛，最近再度推出2022年新春限定系列，超華麗的紅色躍上瓶身，搭配金色的閃爍如意繩結，用了它絕對在愛情、事業都如意。

克蘭詩 黃金雙激萃

每5秒賣出1瓶的克蘭詩黃金雙激萃，獨家仿皮脂水油2：1黃金比例，親膚性良好，塗抹到肌膚可以迅速滲透，為肌膚打造出彈潤飽滿的狀態，經高濃度萃取的黃金薑黃，能啟動肌底年輕賦活網，解決老化的關鍵問題，重現年輕緊緻。

資生堂國際櫃 紅妍超導循環肌活露



由華裔設計師ANGEL CHEN操刀設計的全新包裝，以亮眼的紅色為基底，上面有著栩栩如生的老虎，金燦燦的設計華麗感立刻提升，蘊含「珍貴日本赤靈芝精萃」，能大幅提升肌膚屏障力和健康能量，緊緻毛孔、淡化細紋，讓肌膚在新的一年更加年輕彈嫩亮。

倩碧 平衡修護奇蹟乳-金虎吼吼限量版

倩碧經典三步驟一直以來皆深受各國消費者喜愛，熱賣50年、平均每4秒在全球賣出一瓶的經典天才小黃油更在上市時曾登上全球暢銷頂端！為了迎接新的金虎年，平衡修護奇蹟乳推出金虎吼吼限量版包裝，就是要你在過年期間擁有更喜氣好運的保濕享受！

資生堂 怡麗絲爾新年金虎水乳限定組

日本第一的膠原蛋白品牌資生堂怡麗絲爾系列，推出全新虎年限定組，裡面擁有「彈潤保濕水T2 加大版」和「彈潤保濕乳T2 加大版」，可以帶給肌膚滿滿的膠原蛋白與活力，為肌膚注入彈力保濕，一組就可以完成整套保養，非常超值。

THREE 平衡潔膚組（寅虎好年限量版）

日本不賣、亞洲限定的THREE 平衡潔膚組裡面擁有經典的明星商品平衡潔膚油R，還有平衡潔膚蜜，兩罐都是卸妝的單品，將「寅」使用幾何圖形呈現出來，展現出專屬於日式的風格，搭配紅色的瓶身設計，送人或是自己用都很有喜氣感。

SK-II 新年限定版青春露

日系保養品牌SK-II每年都會推出新年限定版的青春露，這次以橘色的瓶身作為基底，上面描繪了虎的圖案，看上去非常具有質感，蘊含超過90% PITERA，可以帶給肌膚抵抗老化的關鍵，幫助打造細緻平滑的肌膚狀態。

Bobbi Brown 幸運爆紅鑽紅限量系列－極致鑽石眼影



市場最熱銷光澤眼影「極致鑽石眼影」絕美新色全新上市，人見人誇的細膩粉質加上極緻閃度，新色上市總是秒殺下架，粉末超細緻、一抹超顯色,猶如鑽石般純淨色澤令人目不轉睛，立即提升回頭度、新年就看你最閃。

肌膚之鑰 #激光瓶 光之緋紅限量版

添加5大珍稀珠寶級成份：光采智能複合物及獨家三色海藻精華，肌膚之鑰精萃光采激光晶露 #激光瓶 幫助解決內外肌膚壓力，密集修護穩定肌膚，360°全方位透出精緻光采，無疑是肌膚發光不可或缺的明星造光精華液首選。

阿原 福虎生豐禮盒

融合傳統木雕工藝，將「福」字以書法與月桃葉復刻呈現，並以虎形喻意平安做成獨一無二的「福」、「虎」手工皂，同時設計限量福氣香霧，讓人跟身體肌膚都可以處處圓滿平安，萬事如意，是一款別具心裁的中式設計禮盒。

歐舒丹 蠟菊賦活極萃油 美好年份限量版







被譽為「乾肌人永遠的神」稱號的蠟菊賦活極萃油，滿滿科西嘉島金黃蠟菊揉合7種天然植萃活性精華油，輕盈不油膩的鎖住肌膚彈潤，為迎接2022年，更嚴選單一產區於一年中日照最長當日新鮮採收之蠟菊，植萃活性提升40%，一滴就能鎖住肌膚最美好的狀態，開啟好肌運，讓肌膚光彩柔嫩。

碧兒泉 奇蹟特嫩精華－虎虎生風新春紅瓶限定版

迎接虎年到來，只在週慶現身最受歡迎的75ml大容量奇蹟特嫩精華，過新年不怕囤貨慌，拯救肌膚暗沉收毛孔、粗皮顆粒退散，迎新送舊亮出健康水嫩肌，更推出史上最福新春紅包抽獎活動，有機會抽中頭獎千元折價卷、明星體驗組等，中獎率100%。

laura mercier 輕肌漂染頰彩 2022 新年限定版

輕肌漂染頰彩人氣斷貨色#Ginger再度推出新年限定版，蜜桃色的頰彩上面印有威風凜凜的老虎，讓妳每刷一次腮紅就可以財運滾滾來，打造出粉嫩好氣色，同時財源滾滾。