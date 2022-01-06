全台瘋傳美輪明宏！「淨化心靈」6金句更神：有優越或自卑感很糟糕

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突然間全網瘋傳的日本傳奇歌手美輪明宏，據說只要換上他的桌布就能招桃花與開運，強大的氣場一夕之間席捲全台灣，其實他也曾經說過不少名言，帶給人面對生活的力量，一起來看看。

86歲日本歌手美輪明宏是一位中性藝人，身兼命理師、作家與演員身份，日本網友將他設為桌布，據說黃色是財運、粉紅是桃花運，事業愛情全到手，其實他的正能量語錄更是一絕：

1.與他人相比，有優越感或自卑感是很糟糕的。更重要的是自我導向，你只需要感到滿意和確信。

2.在失落苦惱的時候，需要的是理性，不需要的是感性。

3.人生，是有時候無論你怎樣用力敲門，都不會打開。那是神為了讓我們有足夠時間去增加自己的知識、豐富自己的內涵而準備的。

4.當你有一顆想給予別人力量的心，自己的力量就會像湧泉一樣澎湃。

5.能對你愛的人說我愛你是一種幸福。抱著感謝的心的話，就有活下去的動力。

6.喜歡是以自我為中心，而愛是以伴侶為中心。