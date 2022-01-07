冬天最火的「阿蘭毛衣」花紋知性又文青！背後還有悠久歷史

文／Dappei

在冬天穿著毛衣和好友、家人相聚可謂最幸福光景，而最近「費爾島毛衣」的爆紅更讓毛衣火熱的程度升到最高點！也因此有越來越多深入毛衣歷史淵源的介紹。今回，Dappei 要帶大家認識另一款同樣擁有豐富背景的毛衣「Aran Sweaters」，話不多說讓我們趕緊看下去吧！

Aran Sweaters 翻為阿蘭毛衣，相信這名稱對很多人都很陌生，但其實它就是常見的麻花編織毛衣，或是有些商家會稱作漁夫毛衣。最早的阿蘭毛衣誕生於 1920 年的愛爾蘭，當地原本以編織根西衫為主，後來被一位女士改良成現在常見的樣貌，除了加入更多獨特的針法，在顏色上也改以米白或純白色為主，相比原本的藏青色來的更溫暖時尚。

阿蘭毛衣雖然沒有費爾島針織多樣華麗的花紋，但憑藉獨特織法所呈現出的美麗紋路依然讓人著迷，搭配寬鬆的大衣外套及圍巾，呈現出經典的日系冬季搭配。特殊的織紋藏在外套裡，隨著走動間若隱若現的露出，讓穿搭保有一絲驚喜的感覺。

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如果想充分展現毛衣的紋路設計，那單穿上衣絕對是好選擇！像是透過內搭襯衫再揹上後背包，完全表現出青春大學生的活力感！或是藉由毛衣本身的花紋，不用任何的飾品點綴，展現最單純溫暖的一面。若想穿出神祕低調的造型，就用 all black 來搞定！整體略寬鬆的輪廓很適合當今街頭的率性，利用些簡單的小飾品裝飾，就能讓你帥到回頭率大幅提升！

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除了以上兩種簡單的穿搭概念外，喜歡層次搭配的搭黨也可以嘗試混搭的手法。不論是大地色系的交互疊穿，或是利用亮色系的毛衣來打造穿搭亮點，只要掌握好彼此間的配色和諧與比例，就能穿出與眾不同的個人風格！

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Dappei 結語

今年冬天的毛衣風潮依然熱絡，趕緊挑選幾件喜歡的毛衣來快樂迎接 2022 吧！

文字編輯：Iven

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