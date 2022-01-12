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2022繼續紅的「大勢穿搭」！Athflow、Y2K復古4種風格快來挑戰

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲穿搭趨勢。（圖／dappei提供）

文／Dappei

每到了年尾，許多人都會借著「回顧」營造儀式感來總結整年的各種大小事，包含工作、心情、生活、人際關係 ⋯⋯ 等等，除此之外，穿搭流行也是必須要來回顧一下！穿搭能反映出個人的心情和生活環境，特別在2021這個難忘的一年，不論是疫情再度爆發，或是元宇宙新科技的出現等等，都多少對潮流造不少影響，今回 Dappei 就整理出 2021 年的四大穿搭風格趨勢，快來一起回顧吧！

▎Athflow

這幾年「運動休閒」一直是熱門話題，但在今年大家更趨向 Athflow 這種具備優雅的穿搭風格，將休閒和正式兩種截然不同的感覺結合，創造出新的時尚感。基礎穿搭可以把棉褲、瑜珈褲、球鞋等運動元素與西裝外套、大衣外套或是皮包搭配，建議新手可以選擇其一格作為主風格，另一風格則為點綴會比較好上手！

▲穿搭趨勢。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

▎Y2K 復古

復古風格在近幾年也是慢慢崛起，而今年更是大爆發，大家開始重拾千禧年代復古元素，果然印證了時裝界的名話「流行是一種循環，二、三十年會重來一次」。推薦單品像是低腰牛仔褲、短版上衣、串珠飾品、方框眼鏡、髮帶等，相對於現代，復古風格用色會更為大膽，喜歡玩色的搭黨們絕對沒有錯過吧？

▲穿搭趨勢。（圖／dappei提供）

▎日式寬系

相信這個風潮大家都很有感，走在路上都能看到好幾種寬系穿搭，其中簡約、乾淨的日系又更為廣泛。寬系穿搭是一門深研究，除了搭得好穿得對，選擇適中寬度而非「越寬越好」也是重要原則；在今年許多潮流品牌也都推出各式的寬鬆廓線剪裁的衣款和褲款，這種剪裁能夠添加整體的份量，是一種值得挑戰的風格！

▲穿搭趨勢。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

▎甜美學院

學院風在今年也是個大勢風格，以 Neflix 夯劇《花邊教主》引領這股風潮，後來更受偶像明星的影響，甜美的學院風開始延伸出與性感、酷帥的混搭風；常見單品包含襯衫搭配針織背心、格子紋百褶裙、長襪、學院西裝外套等，以此為基礎元素再加入想要混搭的風格單品就能穿出自己的風格與態度囉！

▲穿搭趨勢。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

搭編發現在今年許多人開始大膽嘗試不同的風格跟新東西，對「穿搭」這件事開始有了新的表現，不論各種混搭風格，又或是重拾復古元素，人人都開始追求自我了！這種趨勢相信在2022年也會更加明顯，在回顧完今年的潮流後再來迎接新的一年吧！

文字編輯：Rulu / @emmachamberlain、@taeyeon_ss、 @roses_are_rosie

朴敘俊、金宣虎也愛的「Athflow 穿搭」，運動混搭潮流的休閒穿搭，掌握大原則你也能穿出時髦感！

Y2K 是什麼？結合千禧年「絨面、串珠、低腰」懷舊元素的大勢復古穿搭，韓國、歐美女星都在穿！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 2021, 趨勢

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