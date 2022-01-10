5家「韓國潮牌」男女都適合！運動套裝、學院風穿出帥氣情侶LOOK

文／Dappei

許多潮流品牌服飾，無論版型、設計幾乎都是 unisex 風格，男生撐起的街頭造型感十分帥氣，女生則搭出活潑、個性的 boylish 風格，情侶一起穿著這些單品還能讓情侶裝更有變化。今回就讓 Dappei 分享五個男女都很適合，但女生穿了更可愛、有變化的韓國潮流品牌，一起看下去吧！

1. AMBLER

雖然在台灣街上還沒看見許多人穿，但 AMBLER 這個韓國潮流品牌在當地十分受歡迎，連 MAMAMOO 的輝人都曾在私服著用。AMBLER 最為人所知的就是可愛的斷頭熊圖案，加上單品顏色多樣，光是一件印有斷頭熊造型的衛衣就很有辨識度，微寬鬆的版型無論搭配褲裝或裙子都能為休閒的造型帶來變化；另外，該牌為了讓單品更加親膚、舒適，以自行研發的材質讓布料更加柔軟，對設計的講究也讓自家單品休閒中富有質感，十分適合以服裝舒適度為優先考量的搭黨。

▲AMBLER在韓國當地十分受歡迎。（圖／IG@amblerkorea）

2. MAIN BOOTH

有別於其他較硬派、低彩度的街頭品牌，成立於 2015 年的 MAIN BOOTH 以鮮豔的色彩、搞怪中帶有可愛的圖紋設計，讓基本款的單品都有強烈的視覺效果，十分適合不習慣以單品疊穿增加造型感的搭黨；例如：右圖的針織外套不僅色彩鮮明，粗螺紋設計與木質感的咖啡色鈕扣都讓這款單品更有層次感，內搭高領針織衫、下著選用簡約又率性的丹寧氣球褲或燈芯絨裙都能給人活潑、溫暖的感覺。此外，該牌的上衣尺寸幾乎是寬鬆、free size，因此也很適合陽光活潑的情侶一起著用喔！

▲MAIN BOOTH很適合陽光活潑的情侶一起著用喔。（圖／IG@mainbooth）



3. KIRSH

喜歡韓國潮流品牌的搭黨一定對於這兩顆櫻桃 logo 不陌生，有著可愛 logo 的 KIRSH 服裝風格偏向學院風並結合了時下流行元素，清新又自然的風格不只女孩喜歡，還是不少韓國男星的愛牌，例如：在 Zico 的私服裡就常著用，該牌還曾請高人氣演員宋江當代言人呢！而本季的秋冬單品則在學院風裡融合復古元素，例如：左圖的衛衣在櫻桃設計上以絨布材質增加獨特感，中圖的寶藍色衛衣在半開襟的造型裡以同色的鈕扣讓單品兼具細節與質感；另外，天鵝絨運動套裝、棒球外套也都很適合喜歡可愛、復古風格的搭黨。

▲KIRSH也是不少韓國男星的愛牌。（圖／IG@kirsh_official）



4. 5252 BY O!Oi

O!Oi 是近幾年持續流行的主打美式復古風格的韓國潮流品牌，而它的支線 5252 BY O!Oi 則以男女都能穿為賣點，雖然顏色同樣多樣化，但以清新的淺色、較中性的顏色展現青春洋溢的特色。如果不想跟大家一樣都穿該牌的 hoodie，本季秋冬推出帶有復古風味的其他單品也都很好看，像是：中圖有橄欖球衫感的上衣，微 V 領的設計加上領口、下襬的黑白滾邊，都讓這件單品有種學院中帶有復古的感覺，無論是大學的體育課或平時上課穿都很適合。而本次的冬季單品有許多山景印花款式，例如右圖的深藍色針織衣，還有視覺較強烈的羽絨外套 ⋯⋯ 等，喜歡街頭風格或戶外活動的搭黨不妨參考看看。

▲5252 BY O!Oi 男女都能穿。（圖／IG@5252byoioi）



5. NERDY

前幾年正式進軍台灣的韓國街頭品牌 NERDY 以經典的運動套裝風靡各地，結合街頭與時尚來實現品牌宗旨：希望穿著的人都能有平凡中的不平凡；除了受 IU、Zico ⋯⋯ 等眾多明星喜愛，更成為韓國知名的偶像運動會指定運動服。而品牌在運動套裝面料、設計也十分講究，例如：中圖的這套天鵝絨運動套裝，特別的顏色及面料的光澤感都讓這款運動單品多了奢華的感覺，不僅能穿出高級感，將外套與長褲分開搭配也能有不同的率性街頭感，推薦給喜歡將不同風格單品混搭出個人風格的搭黨。

▲NERDY成為韓國知名的偶像運動會指定運動服。（圖／IG@nerdyofficial）



Dappei 結語：

雖然現在很多服飾單品在搭配上並沒有限制只有哪個性別可以穿，人人都能依照各自的搭配功力讓單品有不同的魅力，不過選擇主打男女都適合的 unisex 品牌，就能更方便找到合適的版型、剪裁，而不容易有身形不符的困擾。以上五個很適合當作情侶裝的韓國潮牌你都試過了嗎？還沒的話不妨從中獲取靈感吧！

文字編輯 ：Yei

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