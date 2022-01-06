fb ig video ETtoday search mobile

成本不到100元、效果媲美沙龍的「護髮教程」　南韓、日本各有新招

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代年輕人喜歡變換不同的髮型、髮色，長時間染燙，髮絲很容易變得毛躁、粗糙，南韓、日本最近都掀起一股護髮風潮，兩種不同的方式，都可以呵護出髮廊級別的柔順秀髮，重點是在家裡做成本竟然超低，可以說是百元不到！

【南韓護髮教程】

1.先取適量的髮膜並且加入護髮油，充分混合之後，塗抹到剛洗完、半乾的髮絲上（不要抹到頭皮）

2.拿出鋁箔紙包住離子夾，離子夾發熱的面板處盡量是平整的

3.利用離子夾加熱剛剛抹上護髮油的頭髮，等待2到3秒之後，依序換下一段，最後再從髮根到髮尾滑過夾直

4.最後用水沖洗就可以得到一頭柔順的秀髮

【日本護髮教程】

1.先把頭髮分為左右兩束，並且使用橡皮筋紮起來

2.找一罐冷壓椰子油，取出一些放進掌心裡面化開

3.然後乾手、乾髮絲就將椰子油塗抹在髮中到髮尾的位子

4.塗抹完之後，拿一張拋棄式洗臉巾，裹在辮子上面，並且用橡皮筋綁緊，等待15分鐘至1小時

5.最後，使用洗髮精把椰子油洗掉，就可以獲得一頭柔亮秀髮

【推薦單品】

KORRES 橄欖滋養護髮膜

▲護髮,KORRES,巴黎萊雅,巴黎卡詩,sisley,薇佳,頭髮。（圖／品牌提供）

來自希臘的天然植萃品牌，內含天然抗氧化成分的特級初榨橄欖油，結合橄欖葉萃取物和維生素B和E、水解小麥蛋白，提供髮絲強效保濕、滋養和柔軟，在洗頭之後塗抹，等待15分鐘，就可以輕鬆打造出柔亮順滑的髮絲。

Sisley 賦活重升髮精華

▲護髮,KORRES,巴黎萊雅,巴黎卡詩,sisley,薇佳,頭髮。（圖／品牌提供）

賦活重升髮精華高濃縮成分，運用植物萃取的活性成分，能夠同時為髮肌帶來最極致的三重養護功效：提升髮肌強健活力，延緩老化、淨化舒緩不適，並提升髮絲豐盈度，絕對是想要養髮、護髮必備的神級單品。

巴黎卡詩 恆彩重生瞬效精萃露

▲護髮,KORRES,巴黎萊雅,巴黎卡詩,sisley,薇佳,頭髮。（圖／品牌提供）

巴黎卡詩全新恆彩重生系列運用「有機酸養髮科技」，替染後毛鱗片外打造「極潤防護網」，由內而外修護、重建、防禦染後髮，達到修護滋潤、修護抗躁、修護強韌，全方位修護髮質使染後髮色持久度達到92%。

巴黎萊雅 玻尿酸高效瞬護8秒水髮膜

▲護髮,KORRES,巴黎萊雅,巴黎卡詩,sisley,薇佳,頭髮。（圖／品牌提供）

從韓國紅到台灣，時下最熱門的護髮劑型，以突破性液態微分子技術，僅需8秒瞬間注入髮芯，帶來24小時的持久修護力，蘊含99%微分子玻尿酸與高純度角鯊烷，頂級高保濕成分能有效修護並為髮絲建立鎖水保護層，打造迷人秀髮。

薇佳 熊大x莎莉養髮全效洗髮組

▲護髮,KORRES,巴黎萊雅,巴黎卡詩,sisley,薇佳,頭髮。（圖／品牌提供）

關鍵獨創成份「VitaBtech」以Bio生物研發科技為基礎，在數10種B群中精選肌膚最需要的成份，調配出最好吸收的黃金比例，添加進每支產品，有效從肌底提高肌膚的抵禦能力，舒緩隱性肌膚傷害的不適感。

關鍵字：

護髮, KORRES, 巴黎萊雅, 巴黎卡詩, sisley, 薇佳, 頭髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》宋智雅爆紅　私底下最愛這3支唇膏，打造嬰兒般的粉嫩唇

《單身即地獄》宋智雅爆紅　私底下最愛這3支唇膏，打造嬰兒般的粉嫩唇

5年奪冠、連超模都愛用！10款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

5年奪冠、連超模都愛用！10款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

范冰冰私下出門畫眉毛竟用牙刷　唇膏＋唇釉打造超持久妝容 人生一定要擁有的10款護手霜　打造細緻「奶油手」就靠它們 餓得要死卻完全沒瘦？記住這4個時間點，一個月降5公斤不是問題 日網流傳看圖心測「第一眼覺得像什麼」　將探知你的「心智年齡」！ 「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你 紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG 子瑜也剪了！「韓系中長髮」帶來新氣象　花苞、層次燙超顯瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面