成本不到100元、效果媲美沙龍的「護髮教程」　南韓、日本各有新招

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代年輕人喜歡變換不同的髮型、髮色，長時間染燙，髮絲很容易變得毛躁、粗糙，南韓、日本最近都掀起一股護髮風潮，兩種不同的方式，都可以呵護出髮廊級別的柔順秀髮，重點是在家裡做成本竟然超低，可以說是百元不到！

【南韓護髮教程】

1.先取適量的髮膜並且加入護髮油，充分混合之後，塗抹到剛洗完、半乾的髮絲上（不要抹到頭皮）

2.拿出鋁箔紙包住離子夾，離子夾發熱的面板處盡量是平整的

3.利用離子夾加熱剛剛抹上護髮油的頭髮，等待2到3秒之後，依序換下一段，最後再從髮根到髮尾滑過夾直

4.最後用水沖洗就可以得到一頭柔順的秀髮

【日本護髮教程】

1.先把頭髮分為左右兩束，並且使用橡皮筋紮起來

2.找一罐冷壓椰子油，取出一些放進掌心裡面化開

3.然後乾手、乾髮絲就將椰子油塗抹在髮中到髮尾的位子

4.塗抹完之後，拿一張拋棄式洗臉巾，裹在辮子上面，並且用橡皮筋綁緊，等待15分鐘至1小時

5.最後，使用洗髮精把椰子油洗掉，就可以獲得一頭柔亮秀髮

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