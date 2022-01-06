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2022年首波星巴克ＸStanley台灣限定聯名　「煙粉色系」寧靜又療癒

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▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）

▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名，以煙粉色帶出療癒感。（圖／星巴克、HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克與聯名好朋友Stanley再度聯名，開啟2022年首波系列商品，採用清甜霧感的菸粉色，搭配帶點金屬反光感的海藍色，呈顯出兩種不同的衝撞反差感，但顏色卻又如此的相互搭配，帶來耳目一新的「溫柔與堅定」的組合，6款全是台灣限定推出，既然動心就不要錯過。

▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）

▲STANLEY甜心17OZ與20OZ不鏽鋼吸管杯，售價1,450元至1,650元。

繼時髦又可愛的虎年系列商品後，2022年年初星巴克再度帶來風靡市場的Stanley聯名系列，本次選用輕甜的煙粉色，配搭廣闊靜謐的海藍色，呈現出溫柔卻又蘊含力量的反差美學，本系列還推出全新「17盎司」與「20盎司」兩種容量的不鏽鋼吸管杯，以及首次推出的不鏽鋼餐食罐組等，總計6款商品全為台灣市場限定開發，提供日常隨行的便利選擇，全系列預計於1／12上架販售。

▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）

▲STANLEY甜心收納箱，售價2,480元。

而在之前同品牌聯名的藍紫色首度出現的收納箱，本此聯名也有推出，採用煙粉色為主色，多了一些甜蜜感，海藍色把手也相當搶眼；全新17盎司與20盎司的不鏽鋼吸管杯，也多了提把設計，讓使用上更加方便容易；提供大中小不同容量的不鏽鋼餐食罐，也能依照需求有更適合的使用方式。

▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）

▲STANLEY甜心不鏽鋼餐食罐組，售價1,580元。

而近期討論度最高的聯名，莫過於HOLA與台灣老牌零食「乖乖」的居家生活系列，10款以生活雜貨類為主的聯名新作，為忙碌生活增添療癒趣味，像是仿真造型抱枕，拉開抱枕拉鍊，還可取出一顆顆脆果造型迷你版抱枕；兒時每逢生日便與全班同學分享的經典乖乖桶，也成了桌上型收納存錢筒；其他如面紙套、個人證件套、寵物玩具等，也以乖乖餅乾包裝為造型設計。且適逢農曆新年，還推出聯名紅包袋組與春聯袋，為闔家開啟充滿懷舊的回味話題。 

▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）

▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）

▲星巴克ＸStanley台灣限定聯名,HOLA,乖乖。（圖／星巴克、HOLA提供）

關鍵字：

星巴克, stanley, 聯名, 2022, 煙粉色, ＨＯＬＡ, 乖乖

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