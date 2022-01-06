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抗老美白更有效！營養師推4類「抗氧化食物」，讓你越吃越年輕

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▲▼ 營養師推4類抗氧化食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲有些食物含有抗氧化營養素，能幫助延緩衰老。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

想要常保年輕、維持肌膚好狀態，光是從外在努力塗保養品護膚還不夠，吃進身體裡的食物也是幫助做好抗老的重點！就有營養師分享4種擁有強大抗氧化力的營養素，能幫助從體內開始延緩老化、抗炎，還能對抗紫外線損傷、幫助嫩白肌膚等，不僅有益健康，還能讓你越吃越漂亮。

▲▼ 營養師推4類抗氧化食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

1.維生素C、維生素E

維生素A、維生素C、維生素E都具有很強的抗氧化作用，尤其維生素C、維生素E更是抗氧化的主力，維生素Ｃ有助於美白抗老，阻擋紫外線對皮膚的傷害，像是奇異果、紅心芭樂、小番茄、花椰菜、甜椒等都是富含維生素C的蔬果；而維生素E能延緩衰老、改善皮膚彈性，防止老年斑形成，像是杏仁、葵花籽等堅果或菠菜、花椰菜、奇異果、芒果、番茄等都含有豐富維生素E。

▲▼ 營養師推4類抗氧化食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

2.植化素

像是花青素、原花青素、類胡蘿蔔素等植化素都含有強大的抗氧化力，其中花青素和原花青素有助於穩定血糖、抗氧化、抗發炎，還能保護心血管，像是藍莓、葡萄、桑椹、茄子、紫甘藍、紫薯等深色食物中都含有豐富花青素。

而類胡蘿蔔素則包含胡蘿蔔素、葉黃素、番茄紅素等，除了抗氧化作用，類胡蘿蔔素還有一個別名「可以吃的防曬霜」，能幫助減少紫外線帶來的損傷，類胡蘿蔔素在體內還可以轉化成維生素A，像是紅蘿蔔、南瓜、番茄、甜椒、蕃薯、橘子、木瓜、菠菜、芥菜等黃綠色蔬菜、深綠色蔬菜和深黃、橘黃色、紅色水果都富含類胡蘿蔔素。

▲▼ 營養師推4類抗氧化食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

3.多酚類

多酚總類非常多，其中常聽到的包含類黃酮、白藜蘆醇、茶多酚、單寧酸等都是抗氧化力強大的多酚，其抗氧化能力是維生素C、維生素E的數十倍，可抵抗紫外線、抑制自由基氧化，還能減緩發炎、保護心臟，抗老防癌，還能保護肌膚。

白藜蘆醇主要存在於葡萄、藍莓、桑椹的果皮中；而茶葉中的茶多酚又以綠茶最多；而單寧酸則在很多有澀味的食物中出現，像是香蕉、柿子、青梅、芭樂、蔓越莓等都是富含單寧酸的食物，建議適量攝取即可。

▲▼ 營養師推4類抗氧化食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

4.香料和含硫食物

肉桂、茴香、蒜、花椒等香料都含有大量的抗氧化成分，而蘿蔔、蒜、洋蔥則含有硫，而硫是穀胱甘肽的必要成份，穀胱甘肽有強大的抗氧化力，可幫助代謝排毒、抗衰老和抑制黑色素。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 抗氧化, 凍齡, 美肌, 飲食, 食物, 營養師

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