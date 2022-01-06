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保養品拿到手軟！年前必去放鬆景點：克蘭詩精油小教室、雪花秀下午茶

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記者李薇／綜合報導

過年就是要美美的保養、然後跟三五好友去吃下午茶，犒賞自己一年的辛勞，《ET FASHION》幫你集結了各種好康的保養活動以及下午茶聚會，不但可以用超低的價格，做到SPA沒有的特殊護手服務，吃完下午茶還可以拿保養品回家，超好康的活動絕對要預約起來，讓朋友羨慕翻天。

養膚第一站：克蘭詩 植萃芳療精油小教室

▲克蘭詩,雪花秀,香格里拉,下午茶,護手療程,保養,護膚,。（圖／記者李薇攝）

以植萃芳療起家的克蘭詩推出小教室活動，只要繳納1000元就可以參加，從鑑別精油的知識、到精油保養的各種Tips，一次通通學到手，絕對超值，最後還有SPA中沒有出現過的「修護保濕暖手療程」，15分鐘的按摩舒壓，可以立刻放鬆心情。

▲克蘭詩,雪花秀,香格里拉,下午茶,護手療程,保養,護膚,。（圖／記者李薇攝）

而這繳納的1000元不只是可以後續折抵消費商品，還可以獲得只送不賣的「芳香調和蠟燭」、法式點心、如虎添翼紅包組，最推薦的就是拿去折抵購買「蘭花純萃極簡養膚組」價值4194元、優惠價只要3500元，可以帶回經典的「蘭花乳」、純淨化妝水、潔顏乳跟去角質霜。

養膚第二站：雪花秀Ｘ台北遠東香格里拉「蔘情新年下午茶」

▲克蘭詩,雪花秀,香格里拉,下午茶,護手療程,保養,護膚,。（圖／記者李薇攝）

上完課程、護完手之後，肚子應該也餓了，這時就跟三五閨蜜一起到台北遠東香格里拉餐廳，一邊享用雪花秀的「蔘情新年下午茶」，一邊遠眺整個台北101美景，美好的自然光線絕對是拍照打卡的好地方，秒殺記憶體，拍出許多值得紀念的美照。

▲克蘭詩,雪花秀,香格里拉,下午茶,護手療程,保養,護膚,。（圖／記者李薇攝）

這次「蔘情新年下午茶」請到德籍甜點行政主廚Frank Braun精選食材創意設計，將雪花秀最經典的人蔘入饌，變化出各種鹹點跟甜點，精緻的餐食包準可以讓味蕾大滿足，吃完還可以拿價值2650元的獨家「尊榮養膚5件禮」，有吃有拍又有拿，簡直超划算。

關鍵字：

克蘭詩, 雪花秀, 香格里拉, 下午茶, 護手療程, 保養, 護膚

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