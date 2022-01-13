蔡詩芸搶穿PALLADIUM輪胎潮鞋！　橘標防水、一秒快穿機能潮流全進化

▲PALLADIUM請到蔡詩芸演繹最新橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM一向秉持機能舒適與潮流外型，「OFF-GRID輪胎潮鞋」就是話題鞋款之一，2022開春之際更攜手潮流女星Dizzy Dizzo 蔡詩芸探索慶安水道，她腳踩結合全地形輪胎大底、一秒快穿設計與橘標防水科技鞋款，展現率性氣息，開啟「SURVIVAL PROJECT」秘境探索新篇章。

▲OFF-GRID HI ZIP WP+ 輪胎潮鞋 NT$3,980；PALLADIUM機能羽絨外套， NT$10,390。（圖／品牌提供）

▲OFF-GRID HI ZIP WP+ 輪胎潮鞋 NT$3,980；PALLADIUM機能羽絨外套， NT$10,390。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸運用oversize黑白拼接羽絨外套搭配全新OFF-GRID冰河灰輪胎潮鞋 。（圖／品牌提供）



蔡詩芸冒險基因與品牌理念不謀而合，此次形象照曝光，她選擇oversize羽絨外套搭配全新OFF-GRID冰河灰輪胎潮鞋，簡潔色系打造出「下衣失蹤」效果，整體造型乾淨不失俐落。尤其是鞋款加入快速綁帶系統與橘標防水雙科技，針對高筒鞋型提供了一ZIP穿脫防水拉鍊設計，輕鬆穿上說走就走，在蔡詩芸演繹下長腿線條非常搶眼。

PALLADIUM多年來不斷挖掘各個城市風貌，曾探索紐約、柏林、底特律、香港等地，並與怪美潮模Jazzelle、秘境攝影師、菲董Pharrell Williams合作。今年（2022年）蔡詩芸作為台灣站的探索計畫大使，由她親自演繹全新OFF-GRID輪胎潮鞋「冰河灰」款式，宣告正式登陸台灣。

▲OFF-GRID輪胎潮鞋加入快速綁帶系統與橘標防水雙科技，冰河灰、永夜黑、叢林綠，NT$3,980 。（圖／品牌提供）

同時，蔡詩芸一直以來投身海洋永續，鞋款也採用寶特瓶再生的科技纖維面料，由她演繹再巧妙不過。而本次探索慶安水道也是在綠能發電與自然生態保護地相呼應，象徵在探索的路途上也能選擇友善地球的方式一起並肩前行。

▲一張圖秒懂全新橘標防水系列OFF-GRID HI ZIP WP+。（圖／品牌提供）

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