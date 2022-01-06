G-SHOCK虎紋錶威風凜凜　配紅錶帶超高調

▲G-SHOCK MT-G虎年限定款MTG-B1000CX腕錶，35,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

各家瑞士名錶品牌去年底陸續揭露歡慶農曆新年的虎年錶，日系品牌CASIO旗下G-SHOCK也加入陣容，以陽剛的MTG-B1000為基礎錶款，創作MT-G虎年限定款MTG-B1000CX腕錶，採用金色錶圈、錶背搭配紅色錶帶，呼應新年的喜氣氛圍，最搶眼的是運用雷射雕刻技術，於錶圈刻劃出深淺不一的虎紋效果，並將虎紋設計延伸至面盤，並於錶背蓋刻印上了「金虎頭」圖案。

▲G-SHOCK MT-G虎年限定款MTG-B1000CX腕錶的金色錶圈，採用雷射雕刻技術刻劃出虎紋效果。

G-SHOCK老虎紋的MT-G虎年限定款MTG-B1000CX腕錶，霸氣且喜氣洋洋，內在也強悍，搭載太陽能電力系統，防水200米，功能上則可透過藍牙配對後連線到手機或接收世界六局電波標準時間訊號以校正時間，藉由手機APP可輕鬆設定世界時間、鬧鈴、倒數計時、碼錶、指針位置校正、兩地時間切換、手機尋找等。

▲G-SHOCK MT-G虎年限定款MTG-B1000CX的錶背，刻有「金虎頭」圖案。

Swatch也為虎年打造以獨家BIOCERAMIC生物陶瓷材質製作、擁有47毫米的超大錶徑的虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」，整體配色為搶眼的黑、金與紅色，錶圈上有「YEAR OF THE TIGER」裝飾，錶帶內側則印有「虎年」中文字樣，而面盤被炯炯有神的金色虎頭佔據，威風凜凜。

▲Swatch發表虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」，5,050元。（圖／Swatch提供）

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