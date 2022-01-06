fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK虎紋錶威風凜凜　配紅錶帶超高調

>

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MT-G虎年限定款MTG-B1000CX腕錶，35,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

各家瑞士名錶品牌去年底陸續揭露歡慶農曆新年的虎年錶，日系品牌CASIO旗下G-SHOCK也加入陣容，以陽剛的MTG-B1000為基礎錶款，創作MT-G虎年限定款MTG-B1000CX腕錶，採用金色錶圈、錶背搭配紅色錶帶，呼應新年的喜氣氛圍，最搶眼的是運用雷射雕刻技術，於錶圈刻劃出深淺不一的虎紋效果，並將虎紋設計延伸至面盤，並於錶背蓋刻印上了「金虎頭」圖案。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MT-G虎年限定款MTG-B1000CX腕錶的金色錶圈，採用雷射雕刻技術刻劃出虎紋效果。

G-SHOCK老虎紋的MT-G虎年限定款MTG-B1000CX腕錶，霸氣且喜氣洋洋，內在也強悍，搭載太陽能電力系統，防水200米，功能上則可透過藍牙配對後連線到手機或接收世界六局電波標準時間訊號以校正時間，藉由手機APP可輕鬆設定世界時間、鬧鈴、倒數計時、碼錶、指針位置校正、兩地時間切換、手機尋找等。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MT-G虎年限定款MTG-B1000CX的錶背，刻有「金虎頭」圖案。

Swatch也為虎年打造以獨家BIOCERAMIC生物陶瓷材質製作、擁有47毫米的超大錶徑的虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」，整體配色為搶眼的黑、金與紅色，錶圈上有「YEAR OF THE TIGER」裝飾，錶帶內側則印有「虎年」中文字樣，而面盤被炯炯有神的金色虎頭佔據，威風凜凜。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch發表虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」，5,050元。（圖／Swatch提供）

►王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意

►雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配

 

關鍵字：

G-SHOCK, 虎年, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

舒淇燦笑示範女神過年穿搭　露肩裝絕配紅色珠寶盒包

舒淇燦笑示範女神過年穿搭　露肩裝絕配紅色珠寶盒包

Hello Kitty金飾配櫻花萌翻　保值又具裝飾性太誘人

Hello Kitty金飾配櫻花萌翻　保值又具裝飾性太誘人

風・Luxury／勞力士女錶「默默賣」　這款鑲鑽金錶沒漲曝驚喜價

風・Luxury／勞力士女錶「默默賣」　這款鑲鑽金錶沒漲曝驚喜價

王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意 帥翻的熊貓面飛返計時錶新年首發　TAG Heuer霸氣錶慶60周年 勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成 雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配 劉嘉玲百萬「錶王」、寶格麗蛇錶出籠　配香奈兒外套展富婆氣勢 劉詩詩俏皮比V字手勢有心機　秀迷你葫蘆鑽戒襯清新氣質 這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面