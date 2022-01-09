泫雅、Jennie搶背！5大韓星最愛「質感小眾品牌包」，小資女必入手

編輯／Beverly

想學習韓星時髦的私服穿搭，卻又無法入手精品包的小資女有福了，今天就來推薦5家，不論質感、設計都不會輸給精品的「韓國小眾品牌包」，除了不容易撞包之外，還曾經在泫雅、Jennie、Krystal的私服穿搭中亮相，快趁著過年買一顆便宜、好入手的美包犒賞自己吧！

＃SAMO ONDOH

獨具設計感的「SAMO ONDOH首爾溫度」，以軟皮革抓皺設計，搭配各式材質鍊條，成為韓國數一數二的小眾包品牌，不只獨特設計極具辨識度，時髦多變化的造型更讓它成為性感小野馬泫雅的私服愛用品牌。

▲泫雅能夠駕馭SAMO ONDOH的各式包款。（圖／翻攝自IG@samo_ondoh）

＃STAND OIL

以簡約設計為出發點的「STAND OIL」，選用光滑、色調柔和的皮革質地、簡單優雅的外型曲線，以及高質感與大容量設計，完全正中都會女性的心，除了光滑的奶油包之外，仿舊款的復古奶油包更是STAND OIL的明星商品，除了皮質特殊、造型百搭，價格也非常容易入手。

▲奶油包與復古奶油包的區別。（圖／翻攝自IG@ standoil）



＃MUTEMUSE

先前在IG洗版的小方包，是來自韓國的「MUTEMUSE」，包款外型以簡約設計為主，搭配五金細節、創意背帶、幾何剪裁，以及舒適的莫蘭迪、馬卡龍色系皮革，成功打開品牌市場，不僅多次在韓劇亮相，更是韓國部落客及女星的最愛。

＃NIEEH

無特別造型設計的尼龍腋下包，搭配壓克力粗鍊條、品牌布標拉鍊，就是「NIEEH」最熱門的包款，不只休閒百搭還超級能裝，想不到要背什麼包包出門的時候，選它一定不出錯，價格大約落在台幣3千元上下，就連人間香奈兒Jennie也對NIEEH腋下包愛不釋手。

▲（左）Jennie搶背NIEEH最新款綠色皮革腋下包。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

＃EOW

包包上的品牌字樣標籤是「EOW」的經典標誌，EOW是everyone's weekend的縮寫，設計理念是希望背上品牌包款，能帶給大家如同期盼周末來臨的興奮與期待，因此每款包包都以「星期」來命名。

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