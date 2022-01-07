史努比穿上老虎裝特別可愛！新年系列斜眼瞪人的臭臉更圈粉

編輯／Emily 圖／翻攝自town.snoopy.co.jp、sekiguchi.shop、store.kakaofriends.com.

2022年的生肖是老虎，很多品牌都推出虎年商品迎接新年到來，日本《PEANUTS》也帶來了「虎年史努比系列」，史努比穿上橘底黑條紋的老虎裝特別可愛，除了平常的呆萌表情，居然還擺出皺眉、斜眼瞪人的臭臉，氣噗噗模樣更加圈粉，讓人看了忍不住笑出聲。

「虎年史努比系列」配合新年主題，與日本傳統人偶專賣店吉德大光合作，推出一款「史努比虎年擺飾」，不同於平時的溫順模樣，這隻穿了老虎裝，擺出張牙舞爪的兇狠表情，連耳朵都豎立起來，彷彿在幫你驅逐厄運。另一款是「史努比絨毛玩偶」，平常只有黑、白兩色的史努比，穿上鮮豔的老虎紋服裝，看起來活潑可愛，呆呆表情讓人只想抱緊處理。

還有一款是「臭臉史努比」，他皺起眉頭、斜眼瞪人的生氣表情好生動，成套老虎裝把狗耳朵也遮住，讓他更徹底的變成一隻小老虎，還擺出趴在地上的逗趣姿勢。這個造型除了做成娃娃，還有玩偶小吊飾和大頭別針，讓你可以掛在包包上，隨時帶著走。

另外，韓國KAKAO FRIENDS也推出了虎年相關商品，KAKAO角色中有隻薄荷綠色的小恐龍JORDY，穿上橘色老虎裝以後萌度大增。「JORDY虎年系列」有推出一款玩偶抱枕，外型可愛之外，抱起來舒服又療癒。另一款是大頭束口袋，裡面可以裝化妝品等隨身小物，還有一款毛毛地毯，冬天腳踩在上面好溫暖。

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