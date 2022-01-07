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《單身》宋智雅撞臉再撞衫Jennie！「中空解放美胸」辣度贏了

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▲▼宋智雅、jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅。（圖／翻攝自IG）

編輯／Ann

韓戀愛實境節目《單身即地獄》捧紅成員宋智雅，她的個人IG追蹤數快飆破2百萬，昨（6日）終於一連更新多張美照寵粉，宋智雅穿著一套設計師品牌Jacquemus 中空針織衫曬出美胸輪廓，恰巧同款單品也曾被韓團BLACKPINK成員Jennie穿過。

▲▼宋智雅、jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲▼宋智雅、jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅穿上了設計師品牌Jacquemus 主打的短版針織衫 。（圖／翻攝自IG）

宋智雅被封為「翻版Jennie」、「跩甜女」，爆紅後PO文讚數更是翻倍成長，她很擅長穿著性感與甜美兼具的單品，自拍美照中，就穿上了設計師品牌Jacquemus 主打的短版針織衫，衣著僅使用品牌Logo銜接成中間的掛鉤，不少歐美名人都以「中空方式」演繹，當然宋智雅也不遑多讓，索性穿著低胸背心，讓火辣曲線更加分明。

▲▼宋智雅、jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲▼宋智雅、jennie 。（圖／翻攝自IG）

Jennie搭配方式相對保守 。（圖／翻攝自IG）

恰巧Jennie也曾在去年（2021年）演繹過該款單品，僅色系與長短版型不同，當時Jennie選擇內搭綁脖緊身背心，遮蓋住線條，呈現效果相對保守許多。而宋智雅火辣程度堪稱進階版，也引發網友驚呼：「宋智雅怎麼做到瘦又有料」、「又甜又辣」、「宋智雅很懂得穿出身材優勢」。

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關鍵字：

宋智雅, 單身即地獄, Netflix, jennie, 穿搭

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