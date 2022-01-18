ORIS專賣店飄小農咖啡香　賞熱門錶款沉浸質感體驗

▲ORIS Watch & Coffee 板橋大遠百全新複合式專賣店全新開幕。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

忙碌的生活需要喘息一下，走進瑞士獨立製錶品牌ORIS位於板球大遠百「ORIS Watch & Coffee」複合式專賣店，不但可以親自鑑賞完整系列錶款與數量稀少的限量錶，還可以坐下品嘗小農咖啡的美好，在創新的鐘錶銷售與咖啡品味空間中，讓視覺與味覺感官都獲得滿足，沉浸在質感購物體驗之中。

ORIS始終秉持「為世界帶來更好改變」的使命，為消費者提供更為舒適自在的鑑賞空間，於是繼打造遠東百貨信義A13的ORIS全球首間「Watch & Coffee」複合式概念店獲得好評後，再進駐板橋大遠百開設相同概念的專賣店，由瑞士原廠操刀設計，以溫潤的木質為基調，搭配丹麥引進的北歐家具，設置開放式的腕錶陳列區、中島吧檯，營造出愜意溫暖的空間氛圍，若想拍照打卡，不能錯過在入口迎賓的ORIS Bear熊擺飾。

▲於ORIS Watch & Coffee 板橋大遠百全新複合式專賣店可輕鬆賞錶並品嘗小農咖啡。

在鐘錶圈領先群雄開出Watch & Coffee複合式專賣店，ORIS所選的咖啡自然不馬虎，特別採用產自宏都拉斯的瑪爾卡拉地區的小農咖啡豆，該地區小農將椰殼鋪在樹下以減少雜草生長並能防止土壤被雨水沖刷，以及種植遮蔭樹並且保留周邊森林以增加田間生物多樣性，施行永續耕作，與品牌向來珍視的人文價值不謀而合，為表達對小農的支持，ORIS採取直接貿易的方式，確實將增加的收益交到農民手中，並支援當地教育補助計畫，在ORIS品嘗的每一杯咖啡都深藏美好意義。

▲ORIS Big Crown Cal. 403指針式日曆腕錶，98,000元。



▲ORIS Big Crown Cal. 403指針式日曆腕錶，可從透明錶背欣賞機芯。

ORIS Watch & Coffee複合式專賣店予人的驚喜不僅於此，最新的話題錶款都在此亮相，包括搭載自製機芯Calibre 403的Big Crown指針式日曆錶，此錶款於1938年問世，今年迎來嶄新轉變，擁有全新38毫米尺寸錶殼，上圈不再是錢幣紋設計，改為更接近原創款的平滑流線弧度，指針也更為簡潔，搭配新字體的數字時標，而從透明錶背可欣賞具有高抗磁性、五日動力儲存、優於瑞士天文台標準精準達每天-3/+5秒且具10 年保固的Cal.403機芯，內外兼具。

▲ORIS孫悟空限量腕錶的靈感源自萬氏兄弟和上海美術電影製片廠出品的動畫電影《孫悟空：大鬧天宮》。

逛一圈ORIS Watch & Coffee複合式專賣店，還有機會欣賞數量稀少的限量錶，近日最熱門當屬全球限量2000只的孫悟空限量錶，品牌以大陸1961年上映的動畫電影《孫悟空：大鬧天宮》為藍本設計，為了展現孫悟空在戰鬥時旋轉揮動金箍棒的形象，特別在面盤上以漸層圖案打造出殘影的效果，搭配金箍棒造型的秒針，讓人彷彿能感受到孫悟空戰鬥時旋轉金箍棒的動感，而底蓋則鐫刻京劇風格的孫悟空圖案，並附上特殊包裝，與華人文化深刻連結的設計相當討喜。

▲ORIS孫悟空限量腕錶，70,000元。





▲ORIS孫悟空限量腕錶，底蓋鐫刻孫悟空圖案。

▲ORIS Big Crown ProPilot大日期青銅腕錶，59,000元。

Big Crown系列另一亮點為青銅材質打造的Big Crown ProPilot大日期錶款，帥氣的飛行錶配備刻紋上圈與大錶冠，黑色面盤搭配具夜光顯示的白色Super LumiNova®指針與實心的Super LumiNova®立體時標，便於日夜判讀，而錶帶設計靈感源自飛機的安全帶帶扣，採用耐磨綠色Ventile®錶帶搭配Oris專利的「Lift」青銅折疊錶扣。