日網瘋傳「老虎心理測驗」！選一隻看2022年有沒有好運勢

編輯／Emily 圖／翻攝自ananweb.jp

2022虎年到來，大家都希望新的一年有新氣象，各方面運勢會比去年更好，日本網站就出了一個老虎心理測驗，讓你從圖片裡的四隻老虎中，直覺選出最強壯的一隻，就能看出你2022年的運勢如何，快來測驗看看今年會不會充滿好運吧！

Q：哪一隻老虎看起來最強壯？請憑直覺選擇。

A：行走的虎

B：站立的虎

C：趴睡的虎

D：回眸的虎

【解析】

【解析】

【解析】

A：80%好運

選擇A的話代表你的運氣是80%，2022年將是順風順水的一年。平時的你可能喜歡拓展生活、挑戰自己，今年藉著滿滿好運氣，多踏出舒適圈、做出改變，就可能改善不利局面，在職場、人際關係等方面都會有所提升，度過充滿奇蹟和祝福的一年。

B：50%好運

選擇B的話代表你的運氣是50%，新的一年可能會充滿挑戰。平時的你可能勇於嘗試新事物或轉換跑道，但就算做足了準備，還是可能被突如其來的意外衝擊，感覺被命運所擺佈，但只要清楚自己的目標繼續努力，還是會迎刃而解。

C：99%好運

選擇C的話代表你的運氣是99%，平時的你可能是那種按照自己節奏過生活的人，上半年步調緩慢，下半年卻可能運勢爆棚。如同你選的老虎一樣，雖然還在沉睡，但之後可能會被某個事件喚醒，而取得重大突破。今年有強烈好運當後盾，你只需要行動就好。

D：30%好運

選擇D的話代表你的運氣是30%，平時的你雖然看似活潑開朗，實際上卻可能十分謹慎，而過於謹慎的性格可能會成為雙面刃。新年裡不會特別好運或有麻煩，但可能會不小心錯過一些機會，所以當你遇到新的邀約、機會時，不要想太多，大膽的接受就可能提升運氣，得到意想不到的收穫。

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