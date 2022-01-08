fb ig video ETtoday search mobile

日網瘋傳「老虎心理測驗」！選一隻看2022年有沒有好運勢

>

編輯／Emily　圖／翻攝自ananweb.jp

2022虎年到來，大家都希望新的一年有新氣象，各方面運勢會比去年更好，日本網站就出了一個老虎心理測驗，讓你從圖片裡的四隻老虎中，直覺選出最強壯的一隻，就能看出你2022年的運勢如何，快來測驗看看今年會不會充滿好運吧！

Q：哪一隻老虎看起來最強壯？請憑直覺選擇。

▲老虎心理測驗。（圖／翻攝自ananweb.jp）

A：行走的虎

B：站立的虎

C：趴睡的虎

D：回眸的虎

【解析】

【解析】

【解析】

A：80%好運

選擇A的話代表你的運氣是80%，2022年將是順風順水的一年。平時的你可能喜歡拓展生活、挑戰自己，今年藉著滿滿好運氣，多踏出舒適圈、做出改變，就可能改善不利局面，在職場、人際關係等方面都會有所提升，度過充滿奇蹟和祝福的一年。

B：50%好運

選擇B的話代表你的運氣是50%，新的一年可能會充滿挑戰。平時的你可能勇於嘗試新事物或轉換跑道，但就算做足了準備，還是可能被突如其來的意外衝擊，感覺被命運所擺佈，但只要清楚自己的目標繼續努力，還是會迎刃而解。

C：99%好運

選擇C的話代表你的運氣是99%，平時的你可能是那種按照自己節奏過生活的人，上半年步調緩慢，下半年卻可能運勢爆棚。如同你選的老虎一樣，雖然還在沉睡，但之後可能會被某個事件喚醒，而取得重大突破。今年有強烈好運當後盾，你只需要行動就好。

D：30%好運

選擇D的話代表你的運氣是30%，平時的你雖然看似活潑開朗，實際上卻可能十分謹慎，而過於謹慎的性格可能會成為雙面刃。新年裡不會特別好運或有麻煩，但可能會不小心錯過一些機會，所以當你遇到新的邀約、機會時，不要想太多，大膽的接受就可能提升運氣，得到意想不到的收穫。 

►日網流傳看圖心測「第一眼覺得像什麼」　將探知你的「心智年齡」！

►全台瘋傳美輪明宏！「淨化心靈」6金句更神：有優越或自卑感很糟糕

關鍵字：

老虎, 虎年, 財運, 2022, 心理測驗, 心測, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

2.8萬坪遠百竹北農曆年前試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看

2.8萬坪遠百竹北農曆年前試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

《單身即地獄》最正是她！36歲李多熙「精品帶貨王」長腿打趴全場

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

觀察力敏銳、把你當一輩子的朋友　「內向者」4點特質就是最大魅力　 遠百竹北「客家老街、三合院」神複製　內部空間首度曝光 Seiko洩露高級錶9大特色　兩地時間錶再現日式光影美學 米倉涼子披92萬FENDI大衣喝下午茶　長腿姐姐貴婦無誤 G-SHOCK虎紋錶威風凜凜　配紅錶帶超高調 這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍 遠百竹北傳1／8開門見客！主打8成「新竹獨家」　50間進駐餐飲大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面