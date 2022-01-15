fb ig video ETtoday search mobile

出門不再大包小包，6款「多功能彩盤」輕鬆搞定整臉妝容

>

實習記者施至真／綜合報導

過年返家、出門旅遊，化妝包內總是大盤小盤帶一堆，卻不見得每個顏色都會使用到，今天就來介紹６款「多功能彩妝盤」，只要一盤在手，就能輕鬆完成整臉妝容，從開架到專櫃多種彩盤任君挑選，不論你是美妝新手還是採妝達人都適用！

＃16bran　迷你雜誌彩妝盤

主打一手可拿，一盤完妝的「迷你雜誌彩妝盤」，內含眼影、眼線色、眉粉、腮紅、修容、打亮等多種色系，細膩、好暈染的粉質可輕鬆畫出日常百搭妝容，喜歡韓系彩妝的小資女，千萬不要錯過囉。

▲多功能彩盤。（圖／翻攝自NARS）

▲韓妞激推的16bran迷你雜誌彩妝盤。（圖／翻攝自16bran官網）

＃I'M MEME　小方包

內含8種色系的「小方包」，完美和諧的配色能夠一次搞定整臉妝容，除了能畫出俐落的高級妝容之外，還能打造氣場全開的煙燻妝，以及純欲甜美的自然妝，便宜好入手的價格，彩妝新手絕對必收！

▲多功能彩盤。（圖／翻攝自NARS）

▲I'M MEME小方包很適合美妝新手使用。（圖／翻攝自I'M MEME官網）

＃Too cool for school　美術課三色調色盤

將Too cool for school最經典的香檳金打亮、薔薇腮紅以及經典修容盤收納至「美術課三色調色盤」中，雖然沒有特定的眼影格，但可利用盤內的腮紅色及修容色，畫出蜜桃粉色眼影或是百搭大地色眼影。

▲多功能彩盤。（圖／翻攝自NARS）

融合Too cool for school經典色系的三色調色盤。（圖／翻攝自Too cool for schoo官網）

＃Benefit　迷你頰彩天團

將三款暢銷色系融合成「迷你頰彩天團」，雖然少了打亮色，但它的魅力還是不容小覷，蜜桃暖橘色調可打造如同陽光曬過的好氣色；四色格的甜美配色，能夠畫出好感度爆棚的少女眼妝；經典修容色除了當成眉粉使用，還可打造立體小V臉。

▲多功能彩盤。（圖／翻攝自NARS）

▲Benefit迷你頰彩天團給你陽光般的好氣色。（圖／翻攝自Benefit官網）

＃Charlotte Tilbury　彩妝綜合盤

Charlotte Tilbury最有名的彩妝盤，絕對非它莫屬！高顯色度、粉質細膩不飛粉的「彩妝綜合盤」，兼具打亮、眼影、腮紅、修容等色調，可鹽可甜的配色，不論想扮演歐美辣妹還是純欲歐膩都沒問題。

▲多功能彩盤。（圖／翻攝自NARS）

▲Charlotte Tilbury彩妝綜合盤經典必收。（圖／翻攝自小紅書@九十幾今）

＃NARS　解放狂想6色頰彩盤

看似色調狂野、難以駕馭的「解放狂想6色頰彩盤」，其實是百搭的溫柔氣質盤。NARS彩盤的粉質細緻、服貼、好暈染，可渲染出裸紗紅暈眼影及元氣粉嫩腮紅，左上角的焦糖古銅金色，絲滑的緞光質地可當成打亮使用，提升妝容高級感。

▲多功能彩盤。（圖／翻攝自NARS）

▲NARS解放狂想6色頰彩盤。（圖／翻攝自NARS官網）

▶「臉部雕塑魔法」早春頰彩集合！輕輕一刷自帶高級感

▶《華燈初上》復古妝好夯！郭雪芙「愛子唇色」這樣畫

關鍵字：

多功能彩盤, 彩妝盤, 眼影, 腮紅, 修容, 打亮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

《單身》申芝燕撞衫女明星沒在輸！22吋螞蟻腰＋模特兒長腿正翻

《單身》申芝燕撞衫女明星沒在輸！22吋螞蟻腰＋模特兒長腿正翻

星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆

星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆

遠百竹北試營運首日衝3萬人潮　LADY M、旭集大爆滿 楊冪撞衫韓孝周「輸在這點」！被她輕鬆秒殺　網：精品變網拍 養髮專家傳授「染髮不傷髮」3重點，染後吃對東西也有用 水瓶越虐越愛！「4星座男」你不理他，他就越想黏著你 髮質不好的真正原因！最多人犯的頭髮保養5誤區　洗後不吹頭超NG 羅霈穎精品拍賣會入場方式曝光！愛馬仕、香奈兒包5千元起標 怎樣都睡不飽？營養師曝「越睡越累」6大原因　補眠可能有反效果

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面