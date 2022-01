出門不再大包小包，6款「多功能彩盤」輕鬆搞定整臉妝容

實習記者施至真/綜合報導

過年返家、出門旅遊,化妝包內總是大盤小盤帶一堆,卻不見得每個顏色都會使用到,今天就來介紹6款「多功能彩妝盤」,只要一盤在手,就能輕鬆完成整臉妝容,從開架到專櫃多種彩盤任君挑選,不論你是美妝新手還是採妝達人都適用!

#16bran 迷你雜誌彩妝盤

主打一手可拿,一盤完妝的「迷你雜誌彩妝盤」,內含眼影、眼線色、眉粉、腮紅、修容、打亮等多種色系,細膩、好暈染的粉質可輕鬆畫出日常百搭妝容,喜歡韓系彩妝的小資女,千萬不要錯過囉。

▲韓妞激推的16bran迷你雜誌彩妝盤。(圖/翻攝自16bran官網)

#I'M MEME 小方包

內含8種色系的「小方包」,完美和諧的配色能夠一次搞定整臉妝容,除了能畫出俐落的高級妝容之外,還能打造氣場全開的煙燻妝,以及純欲甜美的自然妝,便宜好入手的價格,彩妝新手絕對必收!

▲I'M MEME小方包很適合美妝新手使用。(圖/翻攝自I'M MEME官網)

#Too cool for school 美術課三色調色盤

將Too cool for school最經典的香檳金打亮、薔薇腮紅以及經典修容盤收納至「美術課三色調色盤」中,雖然沒有特定的眼影格,但可利用盤內的腮紅色及修容色,畫出蜜桃粉色眼影或是百搭大地色眼影。

▲融合Too cool for school經典色系的三色調色盤。(圖/翻攝自Too cool for schoo官網)

#Benefit 迷你頰彩天團

將三款暢銷色系融合成「迷你頰彩天團」,雖然少了打亮色,但它的魅力還是不容小覷,蜜桃暖橘色調可打造如同陽光曬過的好氣色;四色格的甜美配色,能夠畫出好感度爆棚的少女眼妝;經典修容色除了當成眉粉使用,還可打造立體小V臉。

▲Benefit迷你頰彩天團給你陽光般的好氣色。(圖/翻攝自Benefit官網)

#Charlotte Tilbury 彩妝綜合盤

Charlotte Tilbury最有名的彩妝盤,絕對非它莫屬!高顯色度、粉質細膩不飛粉的「彩妝綜合盤」,兼具打亮、眼影、腮紅、修容等色調,可鹽可甜的配色,不論想扮演歐美辣妹還是純欲歐膩都沒問題。

▲Charlotte Tilbury彩妝綜合盤經典必收。(圖/翻攝自小紅書@九十幾今)

#NARS 解放狂想6色頰彩盤

看似色調狂野、難以駕馭的「解放狂想6色頰彩盤」,其實是百搭的溫柔氣質盤。NARS彩盤的粉質細緻、服貼、好暈染,可渲染出裸紗紅暈眼影及元氣粉嫩腮紅,左上角的焦糖古銅金色,絲滑的緞光質地可當成打亮使用,提升妝容高級感。

▲NARS解放狂想6色頰彩盤。(圖/翻攝自NARS官網)

