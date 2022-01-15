出門不再大包小包，6款「多功能彩盤」輕鬆搞定整臉妝容

實習記者施至真／綜合報導

過年返家、出門旅遊，化妝包內總是大盤小盤帶一堆，卻不見得每個顏色都會使用到，今天就來介紹６款「多功能彩妝盤」，只要一盤在手，就能輕鬆完成整臉妝容，從開架到專櫃多種彩盤任君挑選，不論你是美妝新手還是採妝達人都適用！

＃16bran 迷你雜誌彩妝盤

主打一手可拿，一盤完妝的「迷你雜誌彩妝盤」，內含眼影、眼線色、眉粉、腮紅、修容、打亮等多種色系，細膩、好暈染的粉質可輕鬆畫出日常百搭妝容，喜歡韓系彩妝的小資女，千萬不要錯過囉。

▲韓妞激推的16bran迷你雜誌彩妝盤。（圖／翻攝自16bran官網）

＃I'M MEME 小方包

內含8種色系的「小方包」，完美和諧的配色能夠一次搞定整臉妝容，除了能畫出俐落的高級妝容之外，還能打造氣場全開的煙燻妝，以及純欲甜美的自然妝，便宜好入手的價格，彩妝新手絕對必收！

▲I'M MEME小方包很適合美妝新手使用。（圖／翻攝自I'M MEME官網）

＃Too cool for school 美術課三色調色盤

將Too cool for school最經典的香檳金打亮、薔薇腮紅以及經典修容盤收納至「美術課三色調色盤」中，雖然沒有特定的眼影格，但可利用盤內的腮紅色及修容色，畫出蜜桃粉色眼影或是百搭大地色眼影。

▲融合Too cool for school經典色系的三色調色盤。（圖／翻攝自Too cool for schoo官網）

＃Benefit 迷你頰彩天團

將三款暢銷色系融合成「迷你頰彩天團」，雖然少了打亮色，但它的魅力還是不容小覷，蜜桃暖橘色調可打造如同陽光曬過的好氣色；四色格的甜美配色，能夠畫出好感度爆棚的少女眼妝；經典修容色除了當成眉粉使用，還可打造立體小V臉。

▲Benefit迷你頰彩天團給你陽光般的好氣色。（圖／翻攝自Benefit官網）

＃Charlotte Tilbury 彩妝綜合盤

Charlotte Tilbury最有名的彩妝盤，絕對非它莫屬！高顯色度、粉質細膩不飛粉的「彩妝綜合盤」，兼具打亮、眼影、腮紅、修容等色調，可鹽可甜的配色，不論想扮演歐美辣妹還是純欲歐膩都沒問題。

▲Charlotte Tilbury彩妝綜合盤經典必收。（圖／翻攝自小紅書@九十幾今）

＃NARS 解放狂想6色頰彩盤

看似色調狂野、難以駕馭的「解放狂想6色頰彩盤」，其實是百搭的溫柔氣質盤。NARS彩盤的粉質細緻、服貼、好暈染，可渲染出裸紗紅暈眼影及元氣粉嫩腮紅，左上角的焦糖古銅金色，絲滑的緞光質地可當成打亮使用，提升妝容高級感。

▲NARS解放狂想6色頰彩盤。（圖／翻攝自NARS官網）

▶「臉部雕塑魔法」早春頰彩集合！輕輕一刷自帶高級感

▶《華燈初上》復古妝好夯！郭雪芙「愛子唇色」這樣畫