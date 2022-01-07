潘瑋柏億元名錶收藏再添生力軍　戴2483萬元限量陀飛輪錶開工

▲潘瑋柏的開工照，價值逾2000萬元的RIHARD MILLE名錶依然是焦點。（圖／willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏每次在IG分享新照，網友總離不開他的胖瘦與名錶兩項話題，昨他po出放假後的第一張開工照，沒有例外再度曬錶，且是之前未曝光的新鮮貨，為RICHARD MILLE去年推出的RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶，全球僅限量50只，定價高達2483萬元，他的上億元名錶收藏陣容更壯大了。

▲潘瑋柏戴RICHARD MILLE新作RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶，約24,830,000元。（圖／willpan23 IG）

RICHARD MILLE從航空領域擷取靈感打造RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶，最大特色是底板中央仍採用了Carbon TPT®碳纖維材質，並首次採用經過藍色PVD鍍膜的HAYNES® 214®材質在底板上打造蜂巢狀正交晶結構，凸顯空氣流動的概念；異材質錶殼是另一大賣點，結合Carbon TPT®️碳纖維和5N紅金材質，錶殼邊緣鎖花鍵螺絲處還另外嵌入紅金，彰顯精緻做工。

▲RICHARD MILLE靈感源自航空領域的RM 21-01空氣動力陀飛輪腕錶，約24,830,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）



動輒數百萬元甚至上千萬元的RICHARD MILLE，潘瑋柏已陸續曝光數款話題之作，他近期更搭上「錶王」PP（PATEK PHILIPPE，百達翡麗）與美國珠寶商Tiffany & Co.慶祝合作170周年推出型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶的熱話題，戴上勞力士（Rolex）Oyster Perpetual 41綠松石色腕錶預言此錶會漲價，他果然是名錶的資深玩家，此款勞力士錶從約20萬元的價格被炒至讓人覺得不可思議的上百萬元，預言成真。

▲潘瑋柏預言勞力士Oyster Perpetual 41綠松石色腕錶漲價果然成真。（圖／翻攝willpan23 IG）

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