奧斯塔羅12星座一周運勢0110-0116　天秤經濟壓力大、單身摩羯有桃花

20220110-0116奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽。

TOP3：射手座金錢運最旺！正財運良好，在工作上所做及付出的都有望在薪水上得到實質回饋。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：容易做出錯誤判斷與決策，做起事來也顯得浮躁許多，下周要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

2.雙魚座愛情運需要留意：和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。

3.雙子座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，投資理財部分要好好思考及做功課。

牡羊座



整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在牡羊朋友下周的生活裡頭，過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。



愛情運勢★★★★

雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★★★

面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入。

金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執。

愛情運勢★★★

下周情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯，且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也就導致雙方容易起些口角。

事業運勢★★★

下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免與同事之間的惡性爭執。



金錢運勢★★★

偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快也走得快。

雙子座



整體運勢★★

雙子朋友累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣。

事業運勢★★★

學事業則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★

正財運平穩，偏財運較不好，投資理財部分要好好思考及做功課。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看得那麼細，讓自己停留在物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。



事業運勢★★★

下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都漸漸緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩。

愛情運勢★★★★

雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽。

事業運勢★★★★

學事業將是一次的轉機，要好好的努力，這將奠定日後是輕鬆或是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意、疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★

正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。

處女座



整體運勢★★

處女朋友面對人事物將感到諸多不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情開始有狀況產生，都暗示下周將會是個挺不順的周期。



愛情運勢★★

雙方的價值觀開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議脾氣要再緩著些，多點耐心。

事業運勢★★

容易做出錯誤判斷與決策，做起事來也顯得浮躁許多，下周要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，奧斯提醒多避免小試身手或是投資等狀況，有破財的狀況存在，要多留意。

天秤座



整體運勢★★

天秤朋友下周則顯得憂心落寞許多，許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理。

愛情運勢★★

過往的感情回憶浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去。

事業運勢★★★

對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力。

天蠍座

整體運勢★★★

天蠍朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

學事業將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

射手座



整體運勢★★★★

射手朋友過往的思考將在下周開始付諸行動了，而這樣的行動也已經有充分的計畫，所以將會是起身動作的一周。



愛情運勢★★★★

雙方在下周不知道是看開了還是了解現實了，開始願意把過去的問題都拋在一旁，開始一段全新的感情生活。



事業運勢★★★★★

信任自我的能力，讓自己下周在學事業上，都更願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況對自有事業的朋友也將是個福音。

金錢運勢★★★★★

正財運良好，在工作上所做及付出的都有望在薪水上得到實質回饋。

摩羯座



整體運勢★★★★★

摩羯朋友內外在將調整到相當良好，對於目前的環境感到相當大的滿足，有接近目標的可能性。！

愛情運勢★★★★★

雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足，雙方下周的感情生活也將非常美滿，單身的朋友有望有桃花出現，要多注意。

事業運勢★★★★

學事業有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，面對時的精神也相當充裕。

金錢運勢★★★

財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業運勢★★★

學事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

雙魚座

整體運勢★★

雙魚朋友的分析能力稍嫌不足，容易接一些超出自己能力的責任，導致自己感到壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂。

愛情運勢★★

和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。



事業運勢★★★

學事業方面則顯得無法有效掌握自己的份內工作，或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流。

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