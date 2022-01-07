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黑嘉嘉曝擇偶條件「不用會圍棋」　新年禮物瞄準腳下增高鞋

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記者鮑璿安／台北報導

義大利精品鞋履品牌HOGAN今（7日）發表2022春夏系列，請到圍棋女神黑嘉嘉現身演繹，她穿著燕麥白山羊皮休閒鞋亮相，黑嘉嘉表示自己最喜歡的鞋款就是黑白色，因為圍棋剛好是這兩色。而情人節將近，被問及擇偶條件，黑嘉嘉也大方分享，有共同興趣很重要，「不一定要會圍棋。」

▲HOGAN 。（圖／品牌提供）

▲黑嘉嘉以2022春夏系列MIDI H222 燕麥白休閒鞋搭配H Logo皮革斜背包亮相 。（圖／品牌提供）

黑嘉嘉此次以2022春夏系列MIDI H222 燕麥白休閒鞋搭配H Logo皮革斜背包亮相，整體造型她都非常喜歡。因該鞋款高度達到5公分，有十足增高功能，黑嘉嘉笑稱：「現在有165.5公分。」而手提包也是她一看到就愛上的單品，「很好搭配，尺寸剛剛好。」

黑嘉嘉承認自己是鞋控，家中有許多小白鞋，她笑說：「平時選鞋不是黑就是白，因為正好是圍棋的顏色。」所以腳上該款燕麥白色很好搭配，準備當做新年禮服送給自己，她也提到，在試穿新鞋時，最重要就是在店裡走一圈，要確保是舒服好走的。

▲HOGAN 。（圖／品牌提供）

▲HOGAN 。（圖／品牌提供）

▲黑嘉嘉新年最大願望是見到因疫情分隔兩地的爸爸 。（圖／品牌提供）

提及新年新希望，黑嘉嘉最大心願是能見到爸爸，因2019年疫情爆發後就沒有見過爸爸，「隔離時間太久，所以目前只能每個禮拜打電話。」坦言今年工作檔期很滿，被問到是否有找對象的計劃？黑嘉嘉笑說順其自然，也大方開出擇偶條件，「要有共同興趣愛好，希望他（另一半）會下圍棋，但也不是必要。」黑嘉嘉表示自己會照著爸爸的條件找對象，要脾氣好、溫柔體貼。

▲HOGAN 。（圖／品牌提供）

▲HOGAN 。（圖／品牌提供）

▲MIDI H222 系列； 台灣獨家鞋款Rebel螢光皮革女士休閒鞋 。（圖／品牌提供）

HOGAN 2022 春夏女士系列結合明亮色彩，全新鞋款 H597 以創新鮮明線條，鞋面波浪邊絨面皮革 H 字母搭配多材質組成，內含品牌專屬記憶鞋墊，一踩就增高4.5公分。黑嘉嘉腳上的MIDI H222 系列則是品牌最受歡迎系列之一，全新莫蘭迪灰與燕麥白配色更為柔和；另也有情人節限定與台灣限定鞋款，台灣獨家鞋款則以耀眼金屬科技布料與螢光噴漆造就兩款獨一無二的限定色號。

關鍵字：

HOGAN, 鞋履, 黑嘉嘉, 圍棋

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