冬天離開被窩好痛苦！睡前、早上做「5件小事」就能光速起床

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起床是每天早晨的一大挑戰，特別是在寒冷的冬天，更不想離開暖暖的被窩。其實想要順利起床沒有那麼困難，只要在睡前、起床時做「5件小事」，就能讓你在冬天光速起床，不再賴床搞到不小心睡著或遲到，以從容姿態和美好心情，展開新的一天。

1.睡前提高體溫

冬天不想起床的一大原因，就是外面真的太冷了！所以大家可以試著在睡前把體溫提高，隔天起床就不會那麼痛苦，睡覺過程也會更加安穩。想提高體溫可以透過泡澡、泡腳或開暖爐等方式，溫暖容易冰冷的手腳，防止溫度散失。

2.提高室內溫度

除了保持自己的體溫，周圍環境的溫度也很重要，房間越冷就越難離開被窩。大家可以在起床時間之前，提早設定打開暖氣、暖爐…，讓室內變得溫暖，就能順利走出棉被堆，身體也能更快活絡起來。

3.讓陽光透進來

想要順利起床，還可以拉開房間窗簾，留下一個小縫隙，讓早晨的陽光從中透進來。微微的光線能喚醒沉睡的身體，讓你順應生理時鐘，自然而然的爬起來。

4.改用柔和鈴聲

很多人習慣用吵鬧、刺耳的鬧鐘鈴聲，覺得這樣才叫得醒自己，但其實選用柔和的鈴聲，效果可能會更好。比起突然驚醒帶來的煩躁感，柔和鈴聲能讓你慢慢適應，以舒服的方式甦醒。

5.安排一件期待的事

一想到起床又要上班、上學，度過辛苦的一天，就特別不想離開被窩，但如果在做這些事之前，先安排一件值得期待的小事，就會有動力起床了。可以趁著早起多出來的空檔去吃一頓喜歡的早餐，留些時間運動、看個影片…，都能讓一天感覺更充實。

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