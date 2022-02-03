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把握「獨處」黃金時光　3招學習做回真實自己

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實習記者施至真／綜合報導

許多人認為要忍受寂寞是一件困難的事，因此不喜歡獨處時光，然而學會獨處，是人生必修的重要課題，若是每天挪出一小段獨處的時間，試著放鬆情緒並面對真實的自我，可以更認識自己，並加強情緒管理能力與社交能力。快把握獨處黃金時光，並藉由以下3點，開始學習更愛自己。

▲「獨處」黃金時光。（圖／翻攝自小紅書@孫小白）

▲享受「獨處」黃金時光。（圖／翻攝自小紅書@ocular）

釋放情緒

我們常被教導要懂得原諒、寬恕並釋懷，然而情緒並不會因此而消失，若是沒有好好釋放心中不良的情緒，容易在壓力大、情緒低落時，反映在外顯的情緒上，不但不能解決問題，還容易傷害與他人的關係。因此，可以在獨處時間，好好思考這些情緒是從何而來，並利用哭、笑、運動、散心等方式，釋放情緒並轉移注意力。

▲「獨處」黃金時光。（圖／翻攝自小紅書@孫小白）

▲試著一些能夠放鬆情緒的事，例如運動、吃美食。（圖／翻攝自小紅書@Yoga一呆梨）

深度思考

學習向自己發問，並練習不被情緒困擾，是深度思考的關鍵。大部分時間，我們都為忙碌的生活埋頭苦幹，因此好不容易得到放鬆的時間，多半會將它拿來紓壓、放空。然而，獨處的時間最適合釐清思緒，並思考生活中所面對的大小事，若是平時能夠養成深度思考的習慣，就能夠在遇到問題時，提出有建設性的解決方案，而不是鑽牛角尖的糾結問題。

卸下面具

為了生活需要，許多時候我們必須迎合並討好他人，一昧的扮演成他人期待的模樣，或許能過得比較順利，但卻讓自己活得很痛苦。不妨在獨處的時間，放下世俗的眼光並卸下面具，做回真正的自己，除了可以更輕鬆自在，還能好好面對真實的自我。

▲「獨處」黃金時光。（圖／翻攝自小紅書@孫小白）

▲卸下面具才能真正做回自己。（圖／翻攝自小紅書@孫小白）

關鍵字：

心靈雞湯, 獨處, 人生課題, 情緒

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