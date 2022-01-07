營養師教54種「600卡食物搭配法」！　減肥也能吃水餃、肉燥飯

▲只要掌握好食物的搭配和份量，減肥時也能吃水餃。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

減肥除了運動，還要做好飲食管理，不少人都會選擇控制熱量攝取，但對於一餐5、600大卡能吃多少食物沒概念，或是只知道一兩種搭配，不知道怎麼變化，導致沒多久就堅持不下。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享一套600大卡餐點的組合搭配公式，讓你可以自由挑選想吃的食物組合，簡單又方便。

蕭瑋霖分享，從6大類食物中將全穀雜糧類、豆魚蛋肉類及水果類拉出來，從以下舉例分別挑出各1種食物，再搭配上2種飲品擇一及蔬菜，可以隨機配出近54種餐點組合。

＃全穀雜糧類選擇



1.肉燥飯（小碗） 250大卡

很多人在飲食控制時都不敢吃肉燥飯這類食物，但其實只要控制好份量，基本上什麼都可以吃。

2.水餃8顆 240大卡

水餃很容易無形中吃太多顆，但卻是營養滿分的選擇，建議可以適量吃大約8顆。

3.統一調和米粉 251大卡

統一調和米粉肉燥風味，熱量只有251大卡，蕭瑋霖推薦如果平常覺得食物總類變化性小的人，也可以試試看。

＃豆魚蛋肉類選擇



1.雞胸肉（85g） 100大卡

雞胸肉脂肪含量較少的肉類選擇，也是很好的蛋白質來源。

2.魚肉（60g） 95大卡

一般建議每週至少要吃2次魚肉，主要可攝取其中的omega-3脂肪酸，幫助維持健康。

3.茶葉蛋（1顆） 75大卡

基本上只要是蛋製品都可以，增加餐點蛋白質比例。

＃水果類



像是蘋果（1顆）、芭樂（115g）或奇異果（1.5顆）都是很好的選擇，一份都是60大卡。

＃飲品選擇



1.乳製品

可以選擇牛奶或優酪乳，除了補充蛋白質外，也可以補充鈣質，一瓶優酪乳（206ml）約119大卡。

2.豆漿

豆漿其實是屬於豆魚肉類，但因為是喝的，在飲品選擇中也可額外拉出來補充。飲品選擇豆漿也可以增加整體蛋白質比例，是很不錯的選擇。

最後，建議每餐至少要搭配100g的蔬菜，增加膳食纖維攝取，而深綠色的蔬菜也含有多種植物營養素，所以一定要吃。蕭瑋霖表示，這樣方式可以幫助體重控制時有更多元的飲食搭配，吃得健康又營養。

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