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「平底鍋手機殼」跟真的一樣大！拿出來網全看呆：根本防身武器

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編輯／Emily　圖／翻攝自ko.aliexpress.com、foodishstore.jp

手機殼的造型越來越多變，有些搞怪款式更讓人看傻了眼。最近就有一款超鬧的「平底鍋手機殼」在韓網引起熱議，這款手機殼乍看就是一個黑色平底鍋，有鍋面、握把，翻過來才發現手機裝在下面，根本殼才是本體，那麼大一支乾脆拿來防身用，或當盤子裝水果、墊泡麵。

▲平底鍋手機殼。（圖／翻攝自ko.aliexpress.com）

「平底鍋手機殼」就跟一個真的平底鍋差不多，不管是材質、色澤、圓圓形狀、握把…還原度都非常高，體積也比一般手機殼大上許多，翻到背面才看到可以放手機的黑色矽膠殼，把它裝上去直接成為主角。「平底鍋手機殼」帶出門絕對會吸引眾人目光，拍照時拿來遮臉莫名可愛。

▲平底鍋手機殼。（圖／翻攝自ko.aliexpress.com）

▲平底鍋手機殼。（圖／翻攝自ko.aliexpress.com）

「平底鍋手機殼」除了保護手機，那麼大一個鍋子不用真的太浪費，網友也異想天開的開發許多新用途，像是要吃水果、零食找不到盤子，就可以直接裝在裡面，出門如果有人騷擾你，直接拿平底鍋當武器防身也很適合。有些人還會在上面加荷包蛋、控肉等裝飾品，讓它可愛度大增，看起來就像在煮菜一樣。

▲平底鍋手機殼。（圖／翻攝自ko.aliexpress.com）

▲平底鍋手機殼。（圖／翻攝自ko.aliexpress.com）

喜歡有趣造型的手機配件，也可以看看日本食物模型專門店推出的「霜淇淋手機架」，這款手機架做成一個掉在地上的霜淇淋，前面微微融化、貼在地面，後面則插了甜筒餅乾，前面的霜淇淋部分剛好可以放手機，固定在上面追劇超適合，霜淇淋有推出巧克力、抹茶兩種款式，顏色都美味誘人。

▲平底鍋手機殼。（圖／翻攝自ko.aliexpress.com）

▲平底鍋手機殼。（圖／翻攝自ko.aliexpress.com）

▲平底鍋手機殼。（圖／翻攝自ko.aliexpress.com）

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關鍵字：

平底鍋, 手機殼, 搞怪, 小物

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