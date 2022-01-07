《華燈初上》復古妝好夯！郭雪芙「愛子唇色」這樣畫

▲郭雪芙演技爆棚，就連唇色也讓網友熱烈討論。（圖／翻攝自FB/華燈初上、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

台劇《華燈初上》熱播，不只是「條通文化」被炒熱，也掀起一股復古妝容風潮，劇中飾演「愛子」的郭雪芙，大學生甜美外表下的腹黑性格超反差，其中她的唇膏色號，更被網友敲碗討論，她的使用色號一次公開。

▲左為郭雪芙示範色，右示範色為紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏 #1830雕花磚紅。

近來復古風格妝容大流行，說到復古代表絕非紅唇莫屬，嬌蘭推出全新「紅寶之吻絕世蜂華系列」，重現三款經典紅主打色，分別以兩種質地呈現，擦上紅唇讓你一秒畫身復古女伶。

▲愛子色復古甜美，很適合當作入門款。

如果不想太張揚，《華燈初上》中郭雪芙飾演的愛子色也是好選擇，第一層先以嬌蘭紅寶之吻晶鑽唇膏#588蜜桃氣泡酒打底，接著在唇中點上#25S血腥瑪麗色，可純可慾的唇色也相當推薦。

▲宋慧喬絕美唇色，掀起一波唇膏熱賣潮。

而韓劇《現正分手中》中的宋慧喬優雅大勢妝感，同樣引起網友熱議，其中誘人美唇更是撩得男主角激情熱吻，而喬妹的使用色號正是雪花秀的肌本潤唇膏#玫瑰茶霧，是專為亞洲肌膚特調的茶色唇膏，薄擦就能立即顯白，疊擦更顯精緻優雅。

▲喬妹使用色號為#39玫瑰茶霧。

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