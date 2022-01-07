Seiko洩露高級錶9大特色　兩地時間錶再現日式光影美學

▲1967年首款「44GS」錶款，奠定品牌最具代表性「Grand Seiko Style」。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko集團高級錶品牌Grand Seiko從2010年正式進軍國際，氣勢如虹，以細膩的裝飾與製錶工藝獲得收藏家追捧，充滿日式傳統精神的「Grand Seiko Style」深獲好評，奠基錶款正是1967年問世的「44GS」腕錶，品牌今年特別創作全球限量1200只的「44GS」55周年高振頻GMT限定錶款，向此經典錶款致敬。

▲Grand Seiko「44GS」55周年高振頻GMT限定錶款SBGJ255，245,000元。

Grand Seiko體現日本美學的44GS腕錶，將日本自古對光與影變化的著迷融入設計之中，擁有九項「Grand Seiko Style」特色，包括平面面盤、12時時標寬度是其他的2倍、多面立體切割時標與寬版時分針、鏡面拋光錶圈與錶殼平面、半嵌入錶身的錶冠、連續側面線條與反斜面的錶圈與錶殼側面。

▲Grand Seiko「44GS」55周年高振頻GMT限定錶款SBGJ255的鈦金屬自動盤上，飾有金色Grand Seiko經典雄獅logo。

最新44GS 55周年高振頻GMT限定錶款，承襲經典元素，以不鏽鋼材質輕約30%的白鈦材質打造而成，裝載曾獲2014年日榮獲內瓦鐘錶大賞中「Petite Aiguille Prize小指針獎項」的同款高振頻9S86機芯，清楚顯示第二時區時間；錶背顯露的機芯自動盤則是經過陽極氧化處理的金色鈦金屬，並刻有Grand Seiko的經典雄獅logo，彰顯紀念55周年的特殊意義。

▲TAG Heuer Autavia 60週年GMT雙時區三針腕錶，138,000元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer（泰格豪雅）集航空風格、軍錶與賽車精神於一身的Autavia系列，今年歡慶60周年，推出此系列首見的三針GMT雙時區腕錶，同樣以簡潔設計彰顯實用功能，錶圈為藍色與黑色漸變陶瓷設計，搭配指針輕鬆判讀兩地時間，錶帶具快拆裝置，讓佩戴者可快速轉換精鋼錶鍊或黑色鱷魚皮錶帶。

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