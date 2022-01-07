變胖又爛臉！網揭睡眠不足引發的「4大身體危害」，你也中了？

▲長期睡眠不足積累，容易引發一連串身體危害。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Lily

擁有充足睡眠是擁有健康的第一步，根據研究顯示，每天少睡1小時，累積下來對人體有很大的影響，睡眠不只是消除疲勞更會影響身體運作，長期睡眠不足容易對身體引起以下4種危害，不可不慎！

#發胖、變老全都來

研究數據指出，睡眠不足容易擾亂血糖平衡，導致體內代謝紊亂，容易造成暴飲暴食的狀況，加上皮膚在深夜11點到半夜2點是黃金修復期，若是長期熬夜失眠，不只會讓肌膚暗沉，連光滑度和彈性都會直線下降，讓你變胖又變老。

#情緒容易不穩定

當睡眠不足時，因為頭昏腦脹加上疲憊無力，容易使情緒不穩定，常常一件小事就會勾起情緒，很多事情都處理不好，長期下來對人際關係也會有影響。

#抵抗力下降，容易生病

先前提過，睡眠不足容易引起情緒不穩問題，而情緒問題會使得胃液分泌減少，影響消化而產生胃部不適，體內消化系統和心血管系統特別容易受情緒心理影響。

#影響大腦反應和工作效率

你一定有過這種經驗，前一晚睡不好，隔天早上腦子特別使不上力，注意力容易不集中，甚至是思考緩慢，導致一整天的倦怠，使得工作效率低落。

而想要擁有優質睡眠，建議睡眠不要喝酒、咖啡，盡量不用過度用腦或是情緒激動，盡量規定自己在該睡覺的時間睡覺，否則容易累過頭反而睡不著。

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