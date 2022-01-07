楊謹華合體《華燈》情人再續前緣　曝老公得知兇手：怎麼會是他　

▲楊謹華分享蘇媽媽最愛包款 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

LOEWE新店於今（7日）進駐新光三越 A4，邀請演員楊謹華、張軒睿、加賀美智久以及劉冠廷、石知田搶先逛店，而戲劇《華燈初上》熱播，主演三人對兇手真實身份都保密到家，楊謹華更提到連老公都瘋追劇，他看完劇本很驚訝，「兇手怎麼會是他」。

▲楊謹華、加賀美智久（左）與張軒睿（右）為LOEWE A4新店站台 。（圖／品牌提供）

楊謹華為LOEWE A4新店站台，她透露自己私下就是品牌死忠粉，曾購入過大衣，一穿多年都捨不得丟，而戲中有愛恨糾葛的張軒睿「何予恩」與加賀美智久「中村桑」，則一同演繹品牌與《神隱少女》聯名系列展現反差魅力。三人都被問到最後兇手身份，楊謹華眼神閃爍僅搖搖頭：「兇手是大家都認識的人，可以看看第三季是否有符合大家的想像。」而她演活敢愛敢恨的蘇慶儀（蘇媽媽），演技逼真到連老公都入戲，「看劇的時候，我會看看他（老公）的表情，會不會覺得我演得很可怕。」

▲加賀美智久、張軒睿都被懷疑是華燈兇手 。（圖／品牌提供）

加賀美智久與張軒睿也被懷疑是兇手，但兩人都不敢多說，加賀美智久只能喊冤表示，「希望不是我，每個人其實都有可能。」為迎合劇中豪邁「開最貴酒」的形象，讓他笑說今天要買最貴的包。張軒睿在戲中被公認「最顧人怨」角色，對此他虛心接受，「被討厭就是一種鼓勵。」

▲劉冠廷（右） 。（圖／品牌提供）

劉冠廷今以鮮綠色Logo翻領大衣出席活動，是他私下較不會嘗試的造型，讓他有些不自在，但也願意嘗試，至於《華燈》第三季會不會看到劉冠廷驚喜客串？他賣關子，「新年新希望是演出不一樣的角色，敬請期待。」

▲LOEWE 聯名《神隱少女》系列在新光三越 A4開賣 。（圖／品牌提供）

LOEWE 聯名《神隱少女》系列將經典角色千尋、白龍、無臉男俏皮注入連帽衛衣、針織毛衣等品項上，灰塵精靈也搖身一變絨球吊飾及毛茸茸的包款，於今起在新光三越 A4開賣，同時新店裝展現品牌創意總監Jonathan Anderson 的理念，以綠、藍、粉紅的陶瓷磚牆帶來耳目一新的視覺享受。