遠百竹北「客家老街、三合院」神複製　內部空間首度曝光

▲遠百竹北預計在農曆年前試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新竹報導

2022年首間開幕的新賣場遠百竹北，預計在農曆年前開幕，從一開始土樓造型外觀就備受期待，引發在地熱烈討論，今（1／7）特別公開內部陳設，一進門就有挑高2層樓的廣闊大廳，除了圓型客家土樓之外，還有客家老街造景，從騎樓、磚牆跟建築裝飾全部神還原，讓民眾宛如置身在老街中，還有一棟三合院藏在挑高空間內，處處都是打卡景點。

▲遠百竹北重現新竹老街，打造百貨內的「特色景點」。（圖／記者蔡惠如攝）

遠百竹北話題不斷，除了打造新竹地區最多精品的百貨之外，還主打8成餐飲都是新竹首發，主題餐廳、伴手禮、美食街、吃到飽等周邊區域加起來共達9000坪，其中更包括整層樓饗賓旗下3間吃到飽餐廳，大片外部空間還有專屬戶外花園，讓等候入場的民眾能更加舒適，而騎樓老街區域則包含16間主題餐廳，通過古樸的大門後，每間的店裝潢都是時髦現代，相當精緻。

▲跟遠百信義A13有點相似，遠百竹北老街區域也是一間間的主題餐廳，民眾可以在騎樓下吃飯。（圖／記者蔡惠如攝）

則為美食街造景也頗有樸實風情，餐廳、美食街與伴手禮共3層樓規模，均沿著3層挑高的土樓建築延展開來，成為大片具有在地溫度與風情的餐飲場域，加上地下2樓的餐飲櫃位，全館共達到88間的美食規模，面積約佔整體3成，預計營業佔比也可達30%。

▲最大的驚喜是還打造了一間三合院，前方的廣場還有桌椅可歇腳，全貌就等開幕快來看看吧。（圖／記者蔡惠如攝）

賣場除有完整的男女裝品牌之外，看準竹北高消費家庭客層，在5樓的家電樓層還特別畫分出Smart Home區域，以近年熱門的智慧家庭概念，進駐集雅社、LG、三菱、日立、SONY、BOSE等15間日韓品牌，而歐美系列家電則有BOSCH、惠而浦等8間品牌，DYSON更設置全台最大體驗區。

▲明亮充滿精緻感的賣場，每個櫃位都以大空間打造，呈現出新一代「舒適逛街」的趨勢。（圖／記者蔡惠如攝）

遠百總經理徐雪芳表示，遠百竹北開幕首年業績目標50億元，從A13遠百信義之後力求轉型，除提高獲利之外，也要做到更符合消費者需求的賣場。遠百營運長林彰豐表示，竹北地區收入與人口成長數都是全台前幾名，且就是缺少一個大型賣場，希望透過周邊的合作與回饋，可以滿足當地居民的需求。