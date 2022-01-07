fb ig video ETtoday search mobile

遠百竹北「客家老街、三合院」神複製　內部空間首度曝光

>

 ▲遠百竹北預計在農曆年前試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新竹報導

2022年首間開幕的新賣場遠百竹北，預計在農曆年前開幕，從一開始土樓造型外觀就備受期待，引發在地熱烈討論，今（1／7）特別公開內部陳設，一進門就有挑高2層樓的廣闊大廳，除了圓型客家土樓之外，還有客家老街造景，從騎樓、磚牆跟建築裝飾全部神還原，讓民眾宛如置身在老街中，還有一棟三合院藏在挑高空間內，處處都是打卡景點。

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百竹北重現新竹老街，打造百貨內的「特色景點」。（圖／記者蔡惠如攝）

遠百竹北話題不斷，除了打造新竹地區最多精品的百貨之外，還主打8成餐飲都是新竹首發，主題餐廳、伴手禮、美食街、吃到飽等周邊區域加起來共達9000坪，其中更包括整層樓饗賓旗下3間吃到飽餐廳，大片外部空間還有專屬戶外花園，讓等候入場的民眾能更加舒適，而騎樓老街區域則包含16間主題餐廳，通過古樸的大門後，每間的店裝潢都是時髦現代，相當精緻。

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲跟遠百信義A13有點相似，遠百竹北老街區域也是一間間的主題餐廳，民眾可以在騎樓下吃飯。（圖／記者蔡惠如攝）

則為美食街造景也頗有樸實風情，餐廳、美食街與伴手禮共3層樓規模，均沿著3層挑高的土樓建築延展開來，成為大片具有在地溫度與風情的餐飲場域，加上地下2樓的餐飲櫃位，全館共達到88間的美食規模，面積約佔整體3成，預計營業佔比也可達30%。

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲最大的驚喜是還打造了一間三合院，前方的廣場還有桌椅可歇腳，全貌就等開幕快來看看吧。（圖／記者蔡惠如攝）

賣場除有完整的男女裝品牌之外，看準竹北高消費家庭客層，在5樓的家電樓層還特別畫分出Smart Home區域，以近年熱門的智慧家庭概念，進駐集雅社、LG、三菱、日立、SONY、BOSE等15間日韓品牌，而歐美系列家電則有BOSCH、惠而浦等8間品牌，DYSON更設置全台最大體驗區。

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百竹北,竹北遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲明亮充滿精緻感的賣場，每個櫃位都以大空間打造，呈現出新一代「舒適逛街」的趨勢。（圖／記者蔡惠如攝）

遠百總經理徐雪芳表示，遠百竹北開幕首年業績目標50億元，從A13遠百信義之後力求轉型，除提高獲利之外，也要做到更符合消費者需求的賣場。遠百營運長林彰豐表示，竹北地區收入與人口成長數都是全台前幾名，且就是缺少一個大型賣場，希望透過周邊的合作與回饋，可以滿足當地居民的需求。

關鍵字：

遠百竹北, 竹科, 新竹縣, 遠東新世紀, 竹北遠百, 搶先看, 亮點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

2.8萬坪遠百竹北農曆年前試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看

2.8萬坪遠百竹北農曆年前試營運　內裝首曝光！5大亮點搶先看

這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍

這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍

G-SHOCK虎紋錶威風凜凜　配紅錶帶超高調

G-SHOCK虎紋錶威風凜凜　配紅錶帶超高調

抗老美白更有效！營養師推4類「抗氧化食物」，讓你越吃越年輕 日網流傳看圖心測「第一眼覺得像什麼」　將探知你的「心智年齡」！ 子瑜也剪了！「韓系中長髮」帶來新氣象　花苞、層次燙超顯瘦 2022年最好運、福氣滿滿的3大星座！Top 1投資獲利、還會遇到好對象 Krystal無預警曝光超厲害新身份！其實「去年照片」早已有跡可循 《單身》宋智雅撞臉再撞衫Jennie！「中空解放美胸」辣度贏了 「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面