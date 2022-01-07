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王淨狂瘦七公斤竟是靠「打電動」　楊勇緯2022立誓當「暖男」！

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記者王則絲／台北報導

DIOR今（7日）於寶麗廣塲開設DIOR VIBE期間限定店，邀請到藝人們包括王淨、王柏傑、曾之喬、温貞菱、夏朧以及「世界第一」柔道選手楊勇緯站台，疫情期間瘦超多的王淨今天透露與最顛峰時期相比，狂瘦了約七公斤，而她的瘦身秘訣竟是靠「打電動」，令人超意外。楊勇緯則穿著合身丹寧套裝帥氣現身，在新的一年，他替自己題了一個「暖」字：「我想要帶給更多人溫暖。」立誓當暖男！

▲DIOR VIBE快閃屋。（圖／品牌提供）

▲DIOR VIBE BELLAVITA 寶麗廣塲期間限定店，設至 1 月 30 日。（圖／品牌提供）

DIOR VIBE期間限定店中展示了2022早春Vibe系列時裝配件，由於當時在設計時，正好碰上疫情嚴峻時期，創意總監Maria Grazia Chiuri便以居家運動為靈感，與健身科技品牌Technogym合作了超帥的健身運動器材系列，像是跑步機、重訓必備的啞鈴、彈力繩組、阻力球⋯⋯全都印上了CHRISTIAN DIOR字樣以及代表性的幸運星圖案。服裝與包款部分，以藍、白、金色系貫穿，兩大手袋也圍繞運動主題而生，以運動鞋橡膠鞋底設計的「保齡球袋」與籐格紋皮革新月型「Hobo包」，讓在場藝人們都愛不釋手。

▲DIOR VIBE快閃屋。（圖／品牌提供）

▲DIOR VIBE快閃屋。（圖／記者王則絲攝）

▲王淨俏麗現身會場，透露瘦身秘訣！（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

王淨綁起了春麗頭俏皮現身，現場立刻圍滿粉絲，人氣爆棚，大家可以發現與以往相比王淨的身形纖細不少，她也透露體重最顛峰的時期應該是拍《用九柑仔店》的時候，與現在有差到六、七公斤之多！讓人不禁好奇究竟是怎麼瘦身的？王淨便大方吐露，她的瘦身方法並不是什麼健身，而是在疫情期間買了Switch並大玩《Just Dance》，把運動變成遊戲讓她更有動力，瘦身方式令人相當意外，她也搞笑表示：「瓶頸的話就是有些歌會跳不高分，如果跳很爛我就不選那首歌，我不喜歡做讓自己沒有成就感的事情。」

▲DIOR VIBE快閃屋。（圖／記者王則絲攝）

▲DIOR VIBE快閃屋。（圖／記者王則絲攝）

▲王淨身上背的是DIOR VIBE Hobo包，是她最喜歡的一款。（圖／記者王則絲攝）

本場唯一的運動員楊勇緯，於去年底國際柔道總會公布的最新世界排名中，成為了男子60公斤量級「世界第一」，每天都在訓練的他，表示平時其實沒有多餘時間上健身房，但他今天特別喜歡DIOR VIBE店中的「阻力球」，另外他也推薦跑步機，是女生也能輕易上手的器材。來到新的一年2022年，若為今年的自己題一個字，楊勇緯認為是「暖」，「我想要帶給更多人溫暖、更多感動，鼓勵更多選手們、以及在各行各業的人，都可以堅持自己的夢想，繼續努力前進。」祭出暖男發言讓人心都暖起來了。

▲DIOR VIBE快閃屋。（圖／品牌提供）

▲DIOR VIBE快閃屋。（圖／記者王則絲攝）

▲DIOR VIBE快閃屋。（圖／品牌提供）

▲楊勇緯最推薦女生也能輕易上手的「跑步機」。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

關鍵字：

王淨, 楊勇緯, DIOR, DIOR VIBE, 運動器材, 跑步機, 保齡球袋, Hobo包, 瘦身, 健身

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