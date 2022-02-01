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面對感情最被動的3大星座！Top 1謹慎又愛面子　寧願默默守護

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▲▼感情上最不主動3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

每個人面對感情時的態度和積極度都不一樣，有些人是一腔熱血，喜歡主動示好追求、積極為自己製造各種機會，就算受傷都沒關係；但也有人是被動消極派，寧願默默等待，或期待對方主動一點，像是以下這3個星座，無論是怕被拒絕丟臉或怕麻煩，總之就是非常不喜歡主動跨出那一步，溫吞到讓人生氣氣。

▲▼感情上最不主動3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

處女座

很注重各種細節的處女座是出了名的完美主義者，對待任何事都很謹慎又小心翼翼，面對愛情時也是一樣，要求很高且寧缺勿濫，沒有遇到符合自己理想的人，寧願讓感情空窗，也不願意將就，隨便談戀愛，再加上容易多愁善感，處女不太會主動表達自己的感情，往往是默默在一旁等待，希望對方能採取主動。因此，許多處女即使遇到喜歡的人，也會因為過於小心、思慮過多而錯失良機。

▲▼感情上最不主動3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

天秤座

善於交際的天秤座很容易交朋友，不論是同性或異性，都能處得很愉快，但一旦他們察覺對方喜歡上自己，就會慌了手腳，開始不知道該怎麼跟對方相處，反而想辦法拉開雙方距離。因為天秤過於追求平衡，什麼事都思考得很謹慎，容易把事情想得太複雜，除非你能以自然的方式接近他，並讓他感到自在且有安全感，不然他們會開始各種閃躲，更別提主動面對感情。

▲▼感情上最不主動3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

摩羯座

個性嚴謹踏實的摩羯座，不僅是工作上謹慎，連對待感情也是深思熟慮，小心且保守，就算碰到喜歡的人，他們也不太會主動出擊去追求，一方面是不確定對方是否也對自己有好感，怕自己會被拒絕、吃閉門羹，一方面是怕自己條件不夠好，配不上對方。因此，愛面子的摩羯寧願採取暗戀的方式，默默守在心儀對象身邊，也不敢向前一步，主動追求自己的愛情。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 運勢, 被動, 天秤, 摩羯, 處女, 2022開運

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