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Swatch換透明裝看光光　霸氣、斯文錶款全包辦　

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▲▼ Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch推出透明感的Clear系列腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

變化萬千的Swatch 2022年首發系列，掀起透明風潮推出Clear系列，以品牌創新生物來源材質Bio-sourced打造，分別是錶徑34毫米的經典Gent、加大至41毫米的New Gent、高調豪邁的大尺寸47毫米Big Bold，以及纖薄設計著稱的Skin等4款新錶，滿足追求清新純淨風格的錶迷。

▲▼ Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch Clearly Bold腕錶為霸氣的47毫米尺寸，3,450元。

Swatch全新Clear系列腕錶擁有透明的錶殼、啞光矽膠錶帶，一切達到透視的效果，因此機芯成為視覺焦點，均搭配黑色刻度圓環與紅、黃、藍三色指針為錶款增色，也添加活潑氣息，4款錶尺寸不同且各有特色，例如大器的Big Bold與輕薄貼手的Skin腕錶即形成強烈對比。

▲▼Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch Clearly Skin腕錶強調其纖薄設計，3,800元。

而外型向來陽剛的G-SHOCK也有透明之作，TRANSPARENT PACK系列推出八角錶圈GA-2100SKE-7A腕錶，以透明感呈現粗獷的錶帶，再配上全黑面盤，霸氣錶款瞬間變時髦，視覺感受也更輕盈了。

▲▼ Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK透明設計的GA-2100SKE-7A腕錶，3,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

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關鍵字：

Swatch, G-SHOCK

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