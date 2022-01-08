米倉涼子披92萬FENDI大衣喝下午茶　長腿姐姐貴婦無誤

▲米倉涼子穿要價920,000元的FENDI貂皮外套、背FENDI包到表參道FENDI CAFFE用餐。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

記者陳雅韻／台北報導

「日劇女王」米倉涼子第7度在夯劇《派遣女醫X》系列扮天才女醫「大門未知子」，去年底在日本播出大結局平均收視率衝上17.7％，穩坐去年日劇收視王寶座，此夯劇正在台熱播，她在戲中每套名牌行頭都吸睛，戲外她的穿搭也精采，穿著92萬元的FENDI貂皮大衣走在細雪紛飛的東京街頭，到表參道FENDI CAFFE喝下午茶，相當貴氣。

▲米倉涼子是FENDI日本首位品牌大使，認真宣傳期間限定的FENDI CAFFE。





▲FENDI與東京人氣咖啡廳ANNIVERSAIRE CAFÉ OMOTESANDO合作的菜色。（圖／翻攝anniversaire_cafe IG）



46歲米倉涼子是FENDI日本首位品牌大使，她也把握任何機會盡力宣傳，親自到品牌與表參道人氣咖啡廳ANNIVERSAIRE CAFÉ OMOTESANDO合作開設的期間限定FENDI CAFFE用餐，她背著FENDI包、穿著本季她最愛的黑白條紋貂皮外套做足宣傳，她特別盛讚此件要價92萬元的大衣又輕又暖，她已穿過多次亮相，搭配黑色長靴也很出色。

▲米倉涼子多次穿上920,000元的FENDI貂皮外套，搭配長靴也出色。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

在戲劇演出的穿搭同樣講究，米倉涼子在第七季《派遣女醫X》中，每一套造型都盡顯她身為長腿姊姊優勢，再穿上細跟高跟鞋，展現不會失敗的外科女醫氣勢，而搭配的包也都是各大精品的最新款式，包括Valentino、Bottega Veneta等名牌包接連曝光，讓戲迷看得目不轉睛。

▲米倉涼子（右）在夯劇《派遣女醫X》背Valentino新包，與超模富永愛有精彩對手戲。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）



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