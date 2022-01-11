《閃電霹靂車》30周年紀念錶掀起童年回憶　4款動畫聯名款都超夯

編輯／Beverly

為了慶祝日本最熱血的經典動畫《閃電霹靂車》30週年紀念，日本SUNRISE官方特別授權，推出一款「Infantry X 閃電霹靂車」紀念賽車錶，以精細作工搭配動畫中的經典賽車元素，向賽車迷致上最高誠意。除了極具收藏價值的閃電霹靂車紀念錶之外，本日再加碼3款經典動畫聯名錶，身為動畫迷的你還不快手刀下單。

日本經典動畫《閃電霹靂車》是不少六、七年級生的童年回憶，為了慶祝動畫踏入30週年，不但於1月7號在台北三創推出「閃電霹靂車World Tour」紀念展，還與Infantry聯名推出《閃電霹靂車》主角風見隼人的精裝錶款。本系列採用高品質金屬PVD錶殼，並結合5針飛反計時功能，加上各款賽車代表色系的錶帶、標誌，向賽車迷致上滿滿誠意，除了風見隼人精裝錶款之外，還加入新條直輝、布里德加賀等12位動畫角色的賽車腕錶盲盒，逼人想整套都收藏。

▲「Infantry X 閃電霹靂車」風見隼人精裝版聯名錶。（圖／FB@Infantry Taiwan授權提供）

除了閃電霹靂車，近期也有不少知名品牌與動畫合作推出聯名錶款，身為動畫迷的你快來看看，你喜歡的動畫有沒有變身成高質感聯名錶吧。

＃TiCTAC 鬼滅之刃錶

日本最大鐘錶通路TiCTAC看準商機，趁著《鬼滅之刃》最新一季「遊郭篇」的風潮，再次推出聯名第二彈，除了炭治郎、禰豆子等四位超人氣主角以外，實力高強的9柱更是一次到齊，身為鬼殺隊的粉絲，這款必收。

▲鬼滅之刃聯名錶。（圖／翻攝自TiCTAC官網）

＃Seiko 航海王錶

日本品牌Seiko轉型推出「Seiko 5 Sports」年輕系列表款，相繼與「快打旋風」、「火影忍者」跨界聯名，並於2021年末送禮季，與日本動漫天王《ONE PIECE 航海王》聯名，推出5款超有個性的街頭風限量錶款。

▲航海王聯名錶，14,500元（圖／Seiko提供）

＃ICE-WATCH 美少女戰士錶

曾與《美少女戰士》推出聯名錶款的ICE-WATCH，再次推出聯名第二彈，本次共推出5款美少女戰士聯名錶，分別為4款「太陽系水手」質感黑色手錶，以及1款「小小兔」夢幻粉色手錶，身為美少女戰士狂粉的你，這只必須擁有。

▲美少女戰士聯名錶。（圖／翻攝自ICE-WATCH官網）

▶迪士尼出Vera Wang米妮髮箍！「一頂破萬」網搶要 炒價更驚人

▶「現在放棄，等於比賽提前結束」 回顧《灌籃高手》青春金句悟懂人生