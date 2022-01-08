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IWC帥氣飛行錶女生戴也超美　紅色限量錶暗藏跳躍猛虎

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▲▼ IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員計時腕錶41虎年特別版，錶背顯露猛虎騰躍姿態的自動盤，224,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帥氣的IWC（萬國錶）飛行員計時腕錶41迎來搶眼新色，推出勃根地紅色面盤搭配相同色系的漸層小牛皮錶帶，如此醒目的顏色正是為農曆新年而生，且錶徑41毫米，是男、女皆宜的尺寸，但細節不僅於此，翻到錶背才會發現機芯自動盤竟是猛虎跳躍的造型，原來是一只低調又有型的生肖錶。

▲▼ IWC,Blancpain 。（圖／公關照）▲▼ IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員計時腕錶41虎年特別版風格中性，男女皆宜。

IWC飛行員計時腕錶41虎年特別版採用自製69380型機芯，自動盤的威風老虎圖案成為亮點，而喜氣的紅色面盤則採用駕駛艙儀表風格的經典設計，具計時碼錶功能，同時顯示日期與星期，相當實用，全球限量500只。

▲▼ IWC,Blancpain 。（圖／公關照）▲▼ IWC,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain限量50只的Villeret中華年曆腕錶，錶背顯露鐫刻老虎圖案的自動盤，2,795,000元。（圖／Blancpain提供）

Blancpain限量50只的中華年曆錶虎年款，同樣將老虎圖案低調置於錶背才看得見的機芯自動盤上，鐫刻出老虎蓄勢待發的模樣，而大明火琺瑯錶面則呈現小時、分鐘和陽曆與十二時辰、星期、閏月、十二生肖、五行和十天干等中國傳統曆法以及月相，是罕見結合複雜功能的生肖錶。

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關鍵字：

IWC, 萬國錶, Blancpain

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