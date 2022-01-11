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用大拇指與食指捏一捏！每日5步驟「小臉體操」告別浮腫肉肉臉

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編輯／Beverly

你還在羨慕別人的精緻巴掌臉嗎？想要告別浮腫肉肉臉，只要跟著日本美容整體師川島さん，堅持每日5步驟「小臉體操」，就能消除浮腫下巴、改善顯老頸紋並打造精緻臉部曲線，想要變身小臉女孩的你，還在等什麼呢？

＃放鬆下顎肌肉　60秒

瘦小臉的關鍵是紓解臉部緊繃的肌肉，利用大拇指與食指，沿著下巴位置向上按摩至下顎骨位置，並慢慢按回來，此步驟能夠放鬆下顎周圍肌肉、改善下巴浮腫，並消除雙下巴。

▲小臉體操。（圖／翻攝自Youtube美容整体師川島さん。）

▲小臉體操。（圖／翻攝自Youtube美容整体師川島さん。，下同）

＃放鬆肩頸、伸展鎖骨　60秒

除了放鬆臉部肌肉之外，肩頸也是關鍵部位，將右手放置於右側鎖骨位置，並將左手放在右側臉頰處，抬高下巴，頭部倒向左側，感受脖子的拉伸感，並放鬆僵硬肌肉，30秒後，以同樣方式換至另一側。

▲小臉體操。（圖／翻攝自Youtube美容整体師川島さん。）

＃預防顯老頸紋　60秒

由於現代人經常低頭滑手機、工作，因此容易生成顯老頸紋，除了按摩放鬆之外，還可將頭部往後仰，稍微伸展脖子，再開始緩慢左右移動，此動作不但可以緊緻下顎線條，還能消除雙下巴，並預防頸紋。

▲小臉體操。（圖／翻攝自Youtube美容整体師川島さん。）

＃肩胛骨運動調整體態　60秒

姿勢不良會影響臉部及身體線條的流暢度，透過抬頭挺胸、手臂彎曲向後畫圓的肩胛骨運動，可以放鬆僵硬的肩頸肌肉、改善體態並預防姿勢不良所產生的雙下巴。

▲小臉體操。（圖／翻攝自Youtube美容整体師川島さん。）

＃放鬆前額，縮小頭圍　60秒

頭皮、頭骨與臉部相連在一起，若是沒有好好放鬆前額，會使表情肌肉無法放鬆，並容易增生皺紋。可藉由手指輕柔按壓前額及太陽穴周圍肌肉，舒緩頭部腫脹，縮小頭圍、塑造精緻臉部線條與立體五官，除此之外，還能使眼睛更加明亮。

▲小臉體操。（圖／翻攝自Youtube美容整体師川島さん。）

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關鍵字：

小臉體操, 瘦臉, 臉部運動, 按摩, 小臉

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