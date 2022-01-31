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IG限動GIF只靠「表情符號」就能快速搜圖，不用再死背單字

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文／LOOKin

Instagram限時動態的GIF動圖不但有趣又實用，不過想要使用某些特定的特色動圖，需要考驗記憶輸入正確的關鍵字才能找到，有點費時又費力啊！這次編輯要分享的是不用KEY英文單字、也不用輸入中文字，一鍵貼上鍵盤上的表情符號，實用的動圖立刻就搜到！

1.戒指

▲動圖。（圖／LOOKIN）

▲動圖。（圖／LOOKIN）

▲IG限動GIF關鍵字。（圖／LOOKin提供、翻攝自pinterest，下同）

打出戒指符號會跳出各種可愛的鑽戒設計，另外因為戒指象徵愛情與婚姻，也會跳出「Mr. & Mrs.、Bride」這類的草寫英文，都是浪漫的元素喔！

2. 咖啡

▲動圖。（圖／LOOKIN）

輸入咖啡杯符號，除了絕對不會少的熱騰騰咖啡，也有大家最愛的星巴克飲料、還有可愛的熊大與小狐狸一起喝下午茶。

3. 花束

▲動圖。（圖／LOOKIN）

濃濃法式優雅感的花束，只要KEY入花束符號，各種風格的綁花全部現身。無論是簡單的白色線條、韓系向日葵，或是普羅旺斯薰衣草，想要哪種花款通通有。

4.日出

▲動圖。（圖／LOOKIN）

輸入日出符號，除了經典的太陽從西邊升起的意象，還有很多Q萌的太陽公公圖案。此外還有各種字型與色變化組合而成的「Good Morning」，想要發早上的限時動態時真的很實用喔！

5.蝴蝶結

▲動圖。（圖／LOOKIN）

充滿濃烈少女心的蝴蝶結符號，會跳出很多實用型的裝飾型動圖！除了各種形式的經典蝴蝶結，還有淡粉色的緞帶、簡約線條邊框，能設計出可甜可優雅的動態畫面唷！

延伸閱讀：

IG GIF手繪關鍵字：中文字動圖現身！療癒實用系「gif中文字」推薦，防疫宅家用好用滿！

IG限動密技第20彈：【手繪GIF動圖】超仙氣唯美素材「寶寶藍／粉薰紫裝飾圖」！快輸入關鍵字讓Story更可愛！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

IG限動濾鏡, IG限動, GIF關鍵字, GIF動圖

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