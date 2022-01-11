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關於吳慷仁的10件事不可不知：為戲身型伸縮自如、超級貓奴但很怕魚

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文／LOOKin

一提到吳慷仁，相信大部分的人都一定對他多變且精湛的演技印象深刻，入行14年，接觸各式各樣的角色，也都完美演活每一個角色，從夯劇《斯卡羅》裡的阿水，到《下一站，幸福》的花拓也、《麻醉風暴》中的葉建德、《一把青》裡頭的郭軫，還是《白蟻：慾望謎網》的白以德，還有《我們與惡的距離》的王赦，他總是能從不同角色中激盪出各種火花。非科班出生的吳慷仁，至今也累積了金鐘男配角、男主角獎與台北電影節最佳男主角獎…等獎項。以下整理了你不可不知、關於吳慷仁的10件事，看完所有的事蹟，會讓妳更打從心裡佩服這位認真的好演員喔！吳慷仁還有《華燈初上》跟《媽！別鬧了》兩部戲演出，好期待喔！

經歷過酸言酸語

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁。（圖／翻攝自《麻醉風暴》劇照）

吳慷仁從入行就曾被說以外型來講，永遠演不到男一，因為他的外型就不是大眾眼中的男主角長相。在還不紅的時候，劇組想要找演員都不會馬上想到他，因此都演不到想演的角色，所以吳慷仁就轉念，那就來接演不是大家第一選擇的戲吧！就像接演《出境事務所》因為要扮演殯葬業者，而且又要講客語，就是市場上比較不討喜的劇本，但是吳慷仁不輕易服輸，願意接受挑戰，畢竟演藝圈競爭激烈，不努力就等著被淘汰！至今他已拿過大大小小的獎項，用演技來證明自己，打臉過去講這些話的人。

花拓也vs.吳慷仁

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁飾演花拓也。（圖／翻攝自《下一站幸福》劇照）

2009年《下一站幸福》的花拓也，成為他人生第一部代表作，當年《下一站幸福》獲得超高收視外，也是台灣週日偶像劇史上最高平均收視的第二名。因為默默守護女主角，深情又正直的形象，讓眾多的粉絲都被他的演技所感動。但也讓花拓也這名字跟著他許久，因為一個演員被叫出角色名字很簡單，但被人記住本名，是一件很難事情，他前前後後花了大概8年的時間，才讓大家知道他叫「吳慷仁」。

非天才型演員

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁飾演《我們與惡的距離》。（圖／翻攝自《我們與惡的距離》劇照）

吳慷仁剛出道時連5個字的台詞，都要NG 20幾遍，有時候連拉背，鏡頭都沒有帶到臉，還是會一直NG。尤其拍攝前兩部戲的時候，幾乎都沒有一次OK的鏡頭，所以每次拍完戲心情都會很沮喪。就算已經獲得各種獎項的肯定後，他也絲毫沒有鬆懈，面對每一部戲，都是盡全力的努力，因此他才有句金句：「也許我們不是最有天分的，但是我們總是可以當最努力的那一個。」

曾經做過各式各樣的工作

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁演出植劇場。（圖／翻攝自《植劇場－戀愛沙塵暴》劇照）

出道前的吳慷仁，做過各式各樣的工作，水電焊接工、餐廳端盤子、擺地攤、工地板模工….等，工作經驗相當豐富，在進入演藝圈前就換過40多份工作。他人生的轉捩點是當調酒師時，當時的他在台北東區的酒吧工作，為了成為一名調酒師，他在外場掃廁所、帶位，熬了快半年才終於得到學調酒的機會，一開始他為了練習切八角冰塊，苦練兩個月，也因為英文不好，凌晨下班後就到24小時營業的書局，用注音註記苦背酒單。有幸在酒吧工作期間認識了廣告圈的朋友，才有機會踏入演技圈。光看他為了要做好一件事，願意付出這麼多的努力和精神真是很值得我們敬佩。

沒有經紀人

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁是業界罕見的「沒有經紀人的藝人」。（圖／翻攝自臉書@吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁是業界罕見的「沒有經紀人的藝人」，所以任何的工作洽談都是直接聯繫他本人，吳慷仁表示：因為這樣才有機會可以跨出舒適圈，學習怎麼與人相處，順便增加談工作、談合約的經驗。少了經紀人的居中協調，對於合作的各種想法通常他都會坦蕩直率的表達。

感情態度大方

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁與邵雨薇。（圖／翻攝自邵雨薇《裝睡的人》MV）

吳慷仁跟鍾瑶因合作電影《白蟻－慾望謎網》相識，當時兩人一拍即合，大方認愛，交往了2年左右。去年也大方承認與邵雨薇交往中，他們因拍攝《極品絕配》結緣，據邵雨薇透露他們這次公開戀情，其實是復合，之前有交往過，但因兩方都是有性格、有脾氣的人，必須要磨合的地方很多，導致分手。而分開的1年多都未再遇到互相喜歡的對象，所以才又重新走在一塊。只要有Follow他們粉絲頁的一定會發現他們不時在曬恩愛呢～

身型伸縮自如

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁身材伸縮自如。（圖／翻攝自FB@netflixtw）

不久前的一張梗圖，徹底讓人看到吳慷仁甘願為了角色可以大幅度的改變身形，但他為戲變成「橡皮人」可不是近幾部戲的事喔！從2015年為演活社會邊緣人，在《白蟻：慾望謎網》拍攝時從70公斤減重成56公斤皮包骨體型，還因此差點得到厭食症；2016年底拍攝《麻醉風暴2》為演出角色假釋出獄的體態，增重到85公斤；2017年一月開拍《極品絕配》時減重12公斤；2019年拍攝《斯卡羅》又減重11公斤，還刻意把自己曬黑，讓體型更顯纖細，每次上戲前還把手指甲弄髒，直到殺青前從沒乾淨過，就為了貼近角色。隔沒幾個月又馬上為電影《我沒有談的那場戀愛》增重20公斤，一天吃六七餐，變得又白又胖，當時腰圍更直達40吋。只能說，全心全力投入詮釋角色真的相當令人佩服！

台灣演藝生態的助力

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁飾演郭軫一。（圖／翻攝自《一把青》劇照）

金鐘51以《一把青》郭軫一角獲得男主角獎時，致詞表示「電視圈內其實有很多菁英，大家只是在等待一個可以被看見的機會。」呼籲政府多支持台灣的影視產業。而在金鐘54當頒獎人時，說了這樣的一席話「入行11年經歷過台灣偶像劇的巔峰時期，到其實現在還有很多很優秀的導演與編劇，跟其他的影視工作者，他從不認為是長江後浪推前浪，而是長江前浪接後浪。」希望可以改善大環境，讓台灣的演藝生態更健康。吳慷仁一直試著用自己的方式試圖去改變、甚至去影響台灣影視產業的發展。

公益不遺餘力

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁做公益。（圖／翻攝自臉書@吳慷仁Kang Ren Wu）

之前就有網友在PTT上發問，大家喜不喜歡吳慷仁？許多網友有點頭回應，超喜歡，不但演技好，也很有愛心，常常做公益。是的！其實吳慷仁真的是做公益不遺餘力，常常在他的粉絲團看到他去參與各種的公益活動。近期的公益代言是「1919的救助套餐」，號召民眾認捐食物銀行套餐，以行動溫暖三餐不繼的弱勢家庭！他也身體力行、擔任食物銀行一日志工，到救助協會的淡水倉庫幫忙派發物資。這樣一個完美的人，怎麼能不愛他呢？

身為貓奴，但很怕魚

▲吳慷仁。（圖／翻攝自lookin）

▲吳慷仁是超級貓奴。（圖／翻攝自臉書@吳慷仁Kang Ren Wu）

有在關注吳慷仁粉絲頁的人一定都知道，他常常在上面分享貓咪的日常，不久前愛貓還因為追小鳥，追到腳的韌帶斷了，看到這種貓咪與帥哥的照片，真的心都融了一半了。但愛貓的他，其實非常怕魚喔！在Youtube《鄭元暢之不專業廚房》過年特輯中，許瑋甯知道他很討厭魚，故意把魚推到吳慷仁面前，讓他忍不住驚叫崩潰說不想錄了，小編看這一集影片的時候，真的是笑到肚子痛！沒想到這幾位大明星（鄭元暢、許瑋甯、吳慷仁、楊謹華），居然會有這麼多幼稚的行為。

延伸閱讀：

盤點雙金男配『劉冠廷』８部必看作品！不管是台客花明還是正義消防員羚羊，演什麼像什麼！

台劇史上最大規格的巨作《斯卡羅》十大必看理由，創公視開台收視新高、吳慷仁、温貞菱、法比歐同台飆戲

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

吳慷仁, 台灣演員, 台劇

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