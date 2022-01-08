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孫芸芸千金、《魷魚》鄭浩妍都愛名牌後背包　LV不到7萬迷包超Q

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▲▼後背包 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸女兒廖思惟在澳洲讀書，穿著細肩帶洋裝搭配香奈兒後背包出遊。（圖／翻攝trinityliao IG）

記者陳雅韻／台北報導

運動休閒風正流行，不少女性捨棄高跟鞋改穿小白鞋、老爹鞋，皮包也從過往的單肩包換成能空出雙手的後背包，不僅順應潮流也更舒服自在，名媛、女星亦是如此，孫芸芸正在澳洲讀大學的女兒廖思惟（Trinity），出遊時即穿著細肩帶洋裝搭配要價15萬起跳的香奈兒（CHANEL）後背包，青春洋溢的穿搭流露千金風範。

▲▼後背包 。（圖／翻攝IG）

▲《魷魚遊戲 Squid Game》爆紅的女星鄭浩妍，背LV迷你背包。（圖／翻攝hoooooyeony IG）

▲▼後背包 。（圖／翻攝IG）

▲LV Palm Springs Mini背包，可作肩背或斜背攜帶，68,000元。（圖／翻攝LV官網）

除了香奈兒後背包吸引目光，另一精品龍頭品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）也有不少後背包款式適合出遊配搭，以《魷魚遊戲 Squid Game》爆紅的南韓女星鄭浩妍當空中飛人四處工作，就少不了樣式可愛的LV Palm Springs Mini背包，迷你包身以Monogram帆布製作，可作為肩背或率性的斜背包攜帶，定價約68,000元。

▲▼後背包 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希背Saint Laurent約69,000元的Joe羊皮後背包。（圖／翻攝koki IG）

時尚後背包不僅與休閒造型絕配，與女人味洋裝也意外合拍。「日劇天王」木村拓哉當模特兒的二女兒木村光希，日日在IG曬各大名牌的新包，當中即包括Saint Laurent黑色羊皮的Joe後背包，點綴金屬YSL字樣與配上金屬鍊帶的設計相當時髦，完美搭配她當日的優雅裙裝。

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關鍵字：

香奈兒, LV, Saint Laurent, 廖思惟, 鄭浩妍, 木村光希

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