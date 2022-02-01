白髮狂冒受不了？營養師曝「養髮6類食物」　還有1大NG快避開

▲營養師表示，適當補充營養有助於改善、預防白髮情況。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@haeny_gram

誰說老了才會長白髮？越來越多人年紀輕輕就開始有白髮困擾，知名營養師高敏敏指出，不只衰老才會長白頭髮，其實營養不足、不好的生活習慣、壓力等也都是造成白髮的原因，像是她身邊就有友人因疫情待在家，三餐不正常吃，加上疫情造成心理壓力恐慌，開始長白髮。

高敏敏表示，「良好的生活習慣＋飲食均衡＋保持好心情」，就是最佳養髮秘訣，她也分享可多攝取以下6類食物，補充所需營養素，幫助改善、預防白髮情況。

＃優質蛋白質



蛋白質是頭髮最重要的基底，「酪胺酸」更是黑色素的原料，可多吃魚、肉、蛋、豆類等食物，補充優質蛋白質。

＃維他命B群



維他命B群能幫助能量代謝，壓力大時易流失，而如果缺乏維他命B1、B2、B6、B12，容易有早發性白髮，推薦可從綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽等食物來補充。

＃維他命E



維他命E可幫助抗氧化，減少壓力性白髮，建議可從堅果、芝麻、好油等食物來攝取補充。

＃鐵質



鐵質能將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦可補充豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝等食物。

＃礦物質鋅



鋅是合成黑色素的重要原料之一，可多攝取牡蠣、蝦、肉類來幫助。

＃礦物質銅



銅也是生成黑色素的必要原料，像是可可豆、黃豆等都是很推薦攝取的食物。

除了可從以上6類食物多補充所需營養素，高敏敏建議，應盡量避免抽菸、喝酒，長期抽菸喝酒的人，容易使體內自由基偏高，會破壞黑色素、影響毛髮黑色素生成，甚至破壞毛囊細胞，造成白頭髮產生、掉髮等症狀。

此外，她也提醒，平時應多運動、活動身體，提高代謝率，幫助放鬆心情。因新陳代謝降低、身體循環差或壓力過大都會影響頭皮血液循環，影響毛囊中製造黑色素的細胞，白頭髮就會開始增多。