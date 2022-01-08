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史努比雙臂變腕錶指針　亂揮舞隨Franck Muller瘋狂一下

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▲▼ Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller與改裝錶名家Bamford Watch Department聯手推出限量25只的Crazy Hours史努錶，約1,060,000元起。（圖／Franck Muller提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

老少都喜歡的史努比近期在鐘錶圈聲勢很旺，繼去年底Swatch推出一系列可愛的史努比錶後，以前衛設計著稱的Franck Muller也與改裝錶名家Bamford Watch Department聯手，打造限量25只的Crazy Hours系列史努比錶，面盤主角史努比的雙臂化為指針，隨著複雜機芯運作跳轉至瘋狂排列時標的正確時刻，模樣逗趣。

▲▼ Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Crazy Hours史努比錶的夜光效果很吸睛。

史努比的夥伴「糊塗塌客」（Woodstock）則於面盤上兩度現身，Bamford Watch Department 創始人George Bamford透露他特別喜歡史努比周邊擴散的線條設計，因為塗覆夜光塗層，在暗夜中發出綠光更吸睛，配有裝飾Crazy Hours絢彩數位設計的特殊錶盒，由裡而外都講究。

▲▼ Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Crazy Hours史努比錶配有特製史努比錶盒。

史努比還與太空任務沾上邊，1960年代牠獲選為美國太空總署的吉祥物，成為太空飛行任務安全執行的「守護犬」，自1968年以來，凡是太空飛行任務成功做出貢獻的個人或團體，均可獲頒銀史努比獎章。歐米茄（OMEGA）於1970年因精準計時，成功拯救阿波羅13安全返回地球而獲頒此獎章，已陸續發表三代史努比錶紀念此特殊緣分。

▲▼ Franck Muller 。（圖／公關照）

▲歐米茄前年推出超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶引起搶購，315,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼ Franck Muller 。（圖／公關照）

▲啟動歐米茄超霸系列銀史努比獎章50周年紀念錶的計時功能，錶背的史努比會旋轉遨遊，而地球圓盤隨小秒針每分鐘旋轉一周。

歐米茄前年推出的第三代史努比錶超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶即引發搶購潮，不僅因為內外設計大升級，動態巧思更受讚賞，因為只要啟動計時功能，錶背的史努比會開始旋轉遨遊，而地球圓盤隨小秒針每分鐘旋轉一周，增添賞玩樂趣。

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關鍵字：

史努比, OMEGA, 歐米茄, Franck Muller

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