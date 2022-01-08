油炸竟不是最胖！營養師曝熱炒店「地雷菜餚」，熱量破表超嚇人

▲熱炒店料理熱量大不同。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

假日就是要和三五好友吃熱炒，搭上啤酒更是爽快，但營養師高敏敏提醒，小心熱量攝取爆棚，一般人都以為油炸熱量最高，川燙的東西很清淡？那你可大錯特錯，聽聽營養師教你避開熱炒店地雷。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師附上的熱炒店熱量圖鑑，讓人不敢相信，看似清淡的蒜泥白肉竟然排行第一，高敏敏分享，蒜泥白肉雖然是川燙的料理，但其實蒜泥白肉白身就是油脂量很高的豬肥肉切片，所以熱量來源幾乎都在食材本身。

這種高熱量、高油脂的料理，建議高血脂或是要減脂的人都需要特別控制，盡量不要吃，其他像是薑絲大腸、沙茶牛肉、醬爆雞丁也都屬於高熱量菜色（大腸是內臟食材、沙茶是高油脂醬），不只是熱量高，過多的調味也會導致鈉含量攀升。

高敏敏建議熱炒這樣點，菜色以低脂海鮮為主，肉類為輔，減少選擇肥肉和內臟類餐點，烹調方式以清蒸和汆燙為佳，能減少油炸和醬料的使用，以免重鹹造成水腫，鈉含量攝取過多。

別忘記多點蔬菜，幫助補充膳食纖維，優先選擇涼拌或請店家盡量少油，因為熱炒菜會導致油脂攝取過多，如果真的想吃高熱量餐點，建議可以以原味為主，減少醬料使用。

她也特別傳授大家一個小撇步，建議可以在碗底預留一些白飯，幫助吸取多餘的湯汁和醬料，但提醒千萬別吃下肚，另外以無糖茶和水來代替啤酒最好。