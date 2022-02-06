珍珠、鋯石雙層項鍊省去搭配煩惱　一件對的首飾質感加分

▲ARTISMI發表2022新春新作，疊戴項鍊依然流行，層次雙鍊款11,500元。（圖／ARTISMI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近幾年台灣首飾品牌聲量越來越大，成為女明星們出席公開場合的重要配件，率先以耳針作品吸引目光的ARTISMI便是其一，以兼具質感與個性之作、千元起至萬元間的相宜價位吸引小資女，最新作品採用日本Akoya海水珍珠搭配閃亮鋯石，無論是單戴或層疊混搭都能吸引目光，品牌甚至直接創作雙層設計項鍊，省去搭配的煩惱。

▲ARTISMI細鍊珍珠寶石長耳環，11,500元。

除了項鍊款式變化多端，ARTISMI的耳飾也深受粉絲追捧，品牌為有耳洞的女性推出細鍊珍珠寶石長耳環，靈動設計顯得浪漫；而沒有耳洞的女性則可選擇彎月寶石珍珠耳扣，從鋯石一路延伸由小至大排列的珍珠在耳際畫出一道漂亮弧線，美極了。

▲ARTISMI彎月寶石珍珠耳扣，7,200元。（圖／ARTISMI提供）

ANVI Studios是另一新興品牌，為首飾注入永續精神，導入再生銀材質打造時髦作品，旗下Charm系列即是最佳代表，呈現小巧可愛的心形、閃電、鎖等造型的耳環、項鍊和戒指，與任何造型都能完美搭配，當中耳環特別採不對稱設計，凸顯品牌俏皮活潑的一面。

▲ANVI Charm系列閃電造型耳環1,800元，閃電造型戒指1,500元。（圖／ANVI提供，以下同）



▲ANVI Charm系列心型造型項鍊（左）2,200元，心型造型耳環1,800元。

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