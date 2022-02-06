讓頭髮容易變油的「4個壞習慣」快改掉！第2點超多女生都犯過

▲有些日常NG行為容易會頭髮容易變油膩。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、unsplash）

記者張毓容／台北報導

明明前一天晚上才洗頭，隔天沒多久就變油了？你也有頭髮容易變油膩的困擾嗎？撇除天生出油旺盛的大油皮，有些人明明是中性肌、甚至偏乾肌，但頭髮就是容易出油扁塌，其實可能都是你的NG壞習慣造成的！像是以下4個常見的壞習慣就會影響頭皮出油狀況，快記起來別再犯了。

NG 1：過度或過少洗頭

頭皮跟臉部肌膚一樣，人人膚質不一樣，頭皮出油狀況也不盡相同，所以適合的清潔方式和頻率也不同，不論是過少或過度清潔頭皮，都會傷害到頭皮的油脂分泌，讓頭皮變得更加容易出油。

最好依據個人頭皮出油情況來調整洗頭頻率和使用的洗髮產品，像是容易出油的人可每天洗，而很少出油的乾性頭皮則可視情況2或3天清洗一次，若不了解的人也可諮詢皮膚科醫師，請醫師建議。

NG 2：洗頭後不吹乾



有些人覺得吹風機高溫傷髮質或是覺得麻煩，洗完頭後不吹頭就直接睡覺，小心傷害頭皮還會容易變油膩！若頭皮沒吹乾，頭皮處於潮濕狀態下容易滋生細菌，進而產生搔癢、頭氣味，也會使隔天髮根扁塌，蓬頭垢面不僅看起來沒精神，嚴重者更可能導致頭皮發炎、長痘。

NG 3：疏於清洗梳子

梳頭有助於促進頭部血液循環，幫助頭皮更健康，但你有注意過梳子是否乾淨嗎？梳子很容易藏污納垢，且梳頭時頭皮分泌的油脂會黏附於梳齒上，如果沒有定時清洗，梳子上會累積許多髒污和油脂，如果繼續用來梳頭，梳子上的髒污會刺激頭皮，反而影響頭皮健康，導致出油或甚至可能造成頭皮發炎。

NG 4：護髮品或造型品抹到頭皮



有些人護髮時沒注意，擠出一大坨護髮產品後，就從頭頂開始往下抹，這樣會沾染到頭皮，導致頭皮更容易出油、髮絲看起來黏膩扁塌，護髮乳主要用於髮尾及頭髮中段，要盡量避開頭皮、髮根處。除了護髮乳，有些造型品也容易造成頭皮出油，也要避免使用在過於靠近頭皮處。